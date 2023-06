Meteo Italia, estate astronomica al via con caldo e afa

L'estate 2023 è arrivata. Nelle prossime ore l'Italia dovrà fare i conti con la prima grande ondata di calore della stagione per l'arrivo dell'anticiclone africano in corrispondenza del solstizio d'estate. In aumento le temperature oltre i 35° e picchi di anche 40° in Sardegna. Le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo, caldo africano in Italia: afa e temperature da record

L'Italia alle prese con la prima ondata di caldo africano in arrivo da mercoledì 21 giugno in concomitanza con il giorno del solstizio d'estate. In aumento le temperature tra mercoledì e giovedì con valori oltre i 35° e picchi superiori anche ai 40° in Sardegna. Una intensa ondata di calore resa ancora più forte dal caldo e dall'afa che si faranno sentire per diversi giorni anche se nel fine settimana, tra venerdì 23 e sabato 24, è previsto un indebolimento dell'anticiclone. Di conseguenza il tempo si farà più instabile con temperature che scenderanno verso valori più in linea con il periodo. Non solo, nella notte di giovedì e venerdì il Nord sarà interessato dal passaggio della perturbazione n.5 del mese che nei giorni successivi interesserà anche il Centro-Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 21 giugno: tempo stabile e caldo con qualche possibile nuvola sulle Alpi. Non si escludono, esclusi brevi e isolati piovaschi lungo le Alpi occidentali e sulle Dolomiti. In aumento le temperature lungo tutto lo stivale con valori compresi tra i 35-38° e picchi di anche 40° in Sardegna. Nella giornata di giovedì 22 giugno bel tempo e sole in buona parte del paese con qualche annuvolamento sparso sulle Alpi occidentali e dal pomeriggio anche in Piemonte e Valle d'Aosta dove non si escludono piogge e rovesci. Ancora in aumento le temperature con valori quasi ovunque sopra i 35° e picchi di 40° nelle isole.

Meteo, la tendenza dei giorni successivi

Il passaggio della perturbazione n.5 di giugno in arrivo nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 giugno interesserà dapprima il Nord-Ovest e poi il Nord-Est innescando nuove piogge e temporali. Non solo, il maltempo proseguirà con il passare delle ore anche in Emilia Romagna e poco dopo nelle Marche ed Umbria attenuando così la fase di caldo ed afa. Il passaggio della perturbazione sarà accompagnata anche da venti tesi di Maestrale sul mare di Sardegna e di Föhn nelle regioni di Nord-Ovest.

Gli effetti della perturbazione n.5 del mese si faranno poi sentire anche in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania prima di lasciare il nostro paese con destinazione Balcani. Da sabato 24 giugno temperature in lieve diminuzione al Sud con uno stop alla prima ondata di calore dell'estate 2023.