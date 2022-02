Meteo, emergenza vento forte a Milano: 4 feriti gravi, tre schiacciati da alberi

A Milano il vento ha sfiorato i 90 chilometri orari. Sono caduti molti alberi e cartelli stradali, ma anche una parte del tetto della Stazione Centrale. In zona piazzale Bacone si segnalano tronchi ammassati per strada come se ci fosse in corso un disboscamento. Quattro i feriti gravi e decine gli interventi dei Vigili del fuoco chiamati a fronteggiare i danni causati dal forte vento.

Raffiche di #vento fino a 110km/h fanno cadere i ciclisti, travolgono il cantiere di Citylife e fanno oscillare pericolosamente le gru.😳#Milano pic.twitter.com/Kn8Ry8GD44 — il mulo seduto (@IlSedutomulo) February 7, 2022

Meteo, maltempo a Milano, forte vento: alberi caduti e diversi feriti

Intorno alle ore 9:00, dopo pochissime gocce di pioggia cadute con il sole, Milano è stata letteralmente travolta dal vento. Raffiche di vento senza precedenti, fino a 90 chilometri all’ora, hanno interessato tutta la città con conseguenti danni e disagi alle strade, ma anche alle persone.

A Rho due persone, un uomo di 64 e una donna di 66 anni, sono gravemente feriti a causa della caduta di un albero. I due sono stati prontamente trasferiti in codice rosso negli ospedali Niguarda, a Milano, e nel nosocomio di Rho.

Lamiere e detriti trascinati dal forte vento a Milano

A Cornaredo un operaio di 35 anni è caduto dal ponteggio dove lavorava travolto da una folata di vento. I soccorritori del 118 hanno trovato l'uomo a terra, in via Guglielmo Reiss Romoli. L'operaio è stato trasportato con l’elicottero, in codice rosso, all’ospedale San Gerardo a Monza. A Settala un agricoltore di 76 anni si è ferito gravemente travolto dalla caduta di due alberi. Al momento sono 4 i feriti gravi accertati.

Danni anche alla Stazione Centrale di Milano dove è saltato un pezzo della copertura del tetto. La furia del vento ha sradicato anche le bandiere dell’Italia, della Lombardia e dell’Unione europea poste sopra l’ingresso del Consiglio regionale in via Filzi. Il Comune di Milano ha comunicato: "A seguito del forte vento che sta soffiando con raffiche fino a 90 km/h e a tutela della sicurezza, ha provveduto a chiudere gli accessi ai parchi pubblici e invita cittadine e cittadini a non utilizzare le aree alberate non recintate per l’intera giornata". Non solo, è altamente consigliato di "evitare gli spostamenti se non necessari e, nel caso di utilizzo del mezzo privato, evitare i viali alberati e la prossimità a ponteggi edili. I condomìni privati sono chiamati a informare i propri condòmini per evitare cadute di materiali dai balconi".

La caduta degli alberi ha causato anche l'interruzione di alcune linee dei tram Atm e dei bus per danni alla rete di alimentazione. Sui social l'azienda dei trasporti ha informato: "A causa delle raffiche di vento, alcuni tratti della nostra rete sono bloccati dalla caduta di rami su cavi aerei e binari. Sulla nostra app e sul nostro sito trovate informazioni sulle linee deviate o sostituite da bus".

Raffiche di vento anche a Torino e sulle Alpi

A Torino maggiori criticità in Val di Susa: smottamenti, alberi caduti e rami spezzati

L'emergenza vento ha colpito anche il resto dello stivale. Diverse regioni d'Italia, infatti, si sono svegliate con fortissime raffiche di vento che hanno causato disagi in diverse città. Non solo Milano, ma anche a Torino si sono registrate fortissime raffiche di vento superiori agli 80 km/h. Forte vento anche a Laveno Mombello sul Lago Maggiore dove si sono superati i 90 km/h, mentre vicino ad Aosta hanno superato i 60 km/h. Il record però si è registrato sulle Alpi dove il vento ha superato i 200 km/h.