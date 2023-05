Meteo, continua l'emergenza in Emilia Romagna, oggi ancora allerta rossa

L'Italia è nella morsa del maltempo da giorni. Diverse le regioni colpite da una vera e propria emergenza, tra cui l'Emilia Romagna dove prosegue l'allerta meteo rossa. Ecco le previsioni meteo del weekend.

Maltempo in Italia, Emilia Romagna in allerta: presto stato di calamità naturale

Allerta meteo in Italia e in diverse regioni. L'Emilia Romagna, tra le più colpite di tutte, sta vivendo giorni di grande sgomento e paura dopo che un'alluvione ha letteralmente devastato e sommerso d'acqua interi comuni. Sono più di 15000 le persone costrette a lasciare la propria abitazione, mentre il numero delle vittime è salito a 14. Una vera e propria emergenza in Emilia dove nei prossimi giorni scatterà lo stato di calamità naturale deliberato dal consiglio dei ministri del prossimo 23 maggio in sostegno di tutte le zone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. Intanto è in arrivo una nuova fase di maltempo con piogge e temporali, anche localmente intensi, che interesseranno principalmente le zone di Nord-Ovest, Sicilia, Sardegna e basso versante tirrenico.

La perturbazione n.6 di maggio, in risalita dal Nord Africa, segna il ritorno di piogge e rovesci da Nord a Sud. Per fortuna i fenomeni temporaleschi saranno deboli in Emilia Romagna rispetto ai giorni precedenti dell'alluvione. Dalla prossima settimana torna il sole con un clima che si preannuncia ancora instabile con la possibilità di piogge nelle aree montuose e nelle zone interne della penisola.

Meteo, le previsioni del weekend: sabato 20 e domenica 21 maggio

Ma come sarà il tempo nel fine settimana? Nella giornata di oggi, venerdì 19 maggio 2023, schiarite sulle estreme regioni meridionali, mentre cielo perlopiù nuvoloso nel resto del paese. Rovesci e temporali nelle zone di ord-Ovest, sull’Emilia occidentale, in Toscana, rilievi romagnoli e umbro-marchigiani, in Sardegna e in Piemonte. Nel pomeriggio la situazione andrà a peggiorare anche sulle Alpi, Veneto e Appenino centrale, mentre la sera rovesci previsti anche in Sicilia e Calabria. Le temperature massime in calo con valori tra i 18-22° e picchi di anche 25° in Sicilia e Calabria.

Sabato 20 maggio 2023 ancora nuvole in buona parte del paese. Piogge e rovesci, invece, al Nord, Piemonte, regioni centrali adriatiche, al Sud, Sicilia e Sardegna. In aumento le temperature massime al Nord, mentre calano in Calabria e Sicilia. Domenica 21 maggio 2023 le previsioni delineano condizioni meteo stabili con ampie schiarite lungo tutto lo stivale. Clima variabile ed instabile nelle Isole e nelle regioni di Nord-Ovest con la possibilità di piogge e rovesci solo sulle Alpi occidentali e Isole maggiori. Nel pomeriggio qualche temporale potrebbe registrarsi nel Lazio e Toscana. In aumento le temperature che lasciano presagire un inizio di settimana all'insegna del bel tempo con valori che finalmente ci regaleranno una sorta di estate anticipata.