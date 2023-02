Meteo: dove cadrà la neve nelle prossime ore? Ecco tutte le zone

L'ondata di maltempo che sta colpendo l'Italia, secondo le previsioni meteo, porterà neve anche a quote più basse, ma solo in alcune regioni. Dove cadrà pertanto nelle prossime ore? Ecco le ultime notizie in merito.

Dove nevicherà nelle prossime ore secondo le previsioni meteo?

Secondo le ultime previsioni meteo dove nevicherà nelle prossime ore? Dunque, l'Italia è nella morsa del maltempo. Un vortice di bassa pressione si è avvicinato da ovest, mentre dal Nord Europa sta sopraggiungendo un fronte freddo seguito da gelide correnti artiche colpevoli di un brusco e diffuso calo termico. Proprio per questo motivo la giornata di oggi, domenica 26 febbraio sarà piuttosto nuvolosa e piovosa in gran parte d’Italia, con venti intensi su tutti i nostri mari.

La quota neve? Si prevedono nevicate sulle Alpi occidentali e in Appennino, anche a bassa quota al Nord. Le regioni maggiormente interessate?

Emilia Romagna

Piemonte occidentale

Liguria

La neve cadrà sui rilievi a quote via via più basse fino ad arrivare anche in pianura in serata.

Nevicherà anche la prossima settimana?

La giornata di lunedì 27 febbraio vedrà il cielo in generale nuvoloso o molto nuvoloso. Si potranno verificare piogge sparse su gran parte del Centro-Sud e Isole, a eccezione della Toscana, con nevicate oltre 400-800 metri sull'Appennino Umbro-Marchigiano, oltre 800-1200 metri sull'Appennino Abruzzese e Molisano.

Si attendono inoltre deboli nevicate fino a quote molto basse anche su Alpi occidentali e Appennino Emiliano.

Nei giorni successivi, per ora, non si attendono ulteriori fiocchi di neve. La giornata di martedì vedrà ancora qualche pioggia. Il mese di marzo, invece, inizierà all'insegna delle ampie schiarite.