Meteo, dopo le piogge torna l'alta pressione: caldo e sole in Italia. Le previsioni

Gli effetti dell'ultima perturbazione si fanno ancora sentire in Italia con le ultime piogge e temporali tra mercoledì 28 e giovedì 29 maggio. Tutto è destinato a cambiare nel primo weekend di giugno con il rinforzo dell'alta pressione.

Meteo, dopo il maltempo torna il sole con l'alta pressione

Ultime piogge in Italia tra oggi e domani vista la presenza sulle regioni di un flusso di correnti nord-occidentali che garantirà un clima variabile. In particolare nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 maggio 2025 si fanno sentire gli ultimi effetti della perturbazione n.10 del mese diretta verso le regioni nord-orientali e quelle centrali adriatiche fra la sera e la notte, fino a interessare il Sud nella prima parte di giovedì. Temperature sotto la media con valori in linea con il periodo.

Da venerdì 30 maggio cambia tutto con il ritorno dell’Anticiclone Nordafricano che riscalderà dapprima le regioni del Centro-Nord per poi estendersi anche al Meridione entro il fine settimana. Con l'arrivo di una massa d’aria calda si registrerà anche un aumento delle temperature con picchi massimi oltre i 30 gradi nel weekend. Si tratta di valori di stampo estivo in concomitanza con l’esordio dell’estate meteorologica che prenderà il via domenica 1° giugno. Attenzione: da domenica 2 giugno si delinea una leggera instabilità nelle regioni del Nord per il transito di perturbazioni oltralpe.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 28 maggio 2025: bel tempo soleggiato con velature passeggere su Alpi, medio Adriatico e parte del Sud. Nel pomeriggio nuvole in aumento con il rischio di temporali sulle Alpi centro-orientali e nell’Appennino Calabro-Lucano. In serata possibili rovesci anche sulle pianure delle Venezie e le coste dell’alto Adriatico fino alla Romagna. In aumento le temperature massime al Nord, mentre in lieve calo al Centro con valori compresi tra i 23 e 27°.

Nella giornata di giovedì 29 maggio bel tempo stabile al Centro-Nord, Sicilia e Sardegna con il transito di nuvole sporadiche e piogge nelle prime ore del mattino in Abruzzo e Molise. Al Sud clima instabile con il rischio di piogge e temporali. Le temperature registrano un lieve calo al Sud, mentre stabili o in crescita altrove con picchi di anche 27-28° e 30° sulle Isole.

Che tempo farà nel weekend? La tendenza meteo

Nell'ultimo fine settimana di maggio, a cavallo del ponte del 2 giugno, si delinea il rinforzo dell'alta pressione in Italia con un clima stabile e soleggiata. Solo nella giornata di domenica 1 giugno è possibile un parziale indebolimento nelle regioni del Nord dell'alta pressione per il passaggio di un fronte nuvoloso.

È in arrivo una massa d'aria calda in risalita dall’Algeria e dal Marocco che favorirà un incremento delle temperature con valori di stampo estivo e picchi di anche 30°. Bel tempo soleggiato venerdì 30 maggio, ma non si escludono deboli piogge solo in prossimità dello Stretto di Messina. In aumento da Nord a Sud le temperature.

Sabato 31 maggio sole lungo tutto lo stivale con possibili annuvolamenti sui rilievi dell’Appennino, in quelli alpini e all’estremo Nord-Ovest. Non si esclude qualche debole pioggia nelle Alpi piemontesi. In crescita ancora le temperature con picchi di 28-30 gradi al Centro-Nord e in Sardegna.

Anche domenica 1 giugno bel tempo con sole al Centro-Sud e Isole con temperature in ulteriore aumento. Al Nord, invece, clima variabile con un aumento delle nuvole con locali episodi di instabilità su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Nord-Ovest. Per l’inizio della prossima settimana le proiezioni delineano sole e bel tempo al Centro-Sud e Isole, mentre il Nord sarà ancora coinvolto da sistemi nuvolosi. Come sempre per conferme e dettagli vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.