Meteo, dopo le piogge arriva un una nuova ondata di gelo con neve: ecco quando e dove

Torna il maltempo in Italia con il passaggio di una doppia perturbazione atlantica che riporta deboli piogge e temperature in aumento al Sud. Tutto cambia nel weekend con l'arrivo di una nuova ondata di freddo con un deciso calo termico nelle zone di montagna. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, tornano piogge e temporali in Italia

Il passaggio della perturbazione n.8 di novembre, seppur debole rispetto alle precedenti, si farà sentire lungo tutto lo stivale con piogge e rovesci tutto sommato modesti. In aumento le temperature nelle regioni meridionali con valori al di sopra della media del periodo e picchi di anche 20°. Ancora molto incerta l'evoluzione dei prossimi giorni anche se si delinea il passaggio di una nuova perturbazione di origine nord atlantica, la n.9 del mese, tra venerdì 29 novembre e domenica 1 dicembre. La tendenza meteo confermerebbe per l'ultima parte della settimana l'arrivo di una massa d'aria marcatamente più fredda associata ad una nuova ondata di piogge e neve anche al di sotto dei 1000 metri.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 27 novembre 2024: nuvole sparse in buona parte del paese con schiarite dal primo pomeriggio nelle zone di Nord-Ovest e Sardegna. Non si escludono piogge e temporali nel corso della giornata su Levante Ligure, Venezie, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Torna anche la neve sulle Alpi Orientali oltre 1.500 metri. In calo le temperature in Sardegna, mentre in rialzo al Sud con valori intorno ai 20°. Nella giornata di giovedì 28 novembre 2024 ancora nuvole lungo tutto lo stivale. Un pò di sole si intravede in Emilia Romagna, regioni adriatiche e ioniche, Sicilia e Sardegna. Piogge e temporali di scarsa entità tra estremo levante ligure, Toscana e Campania. Stabili le temperature.

Che tempo farà tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre? La tendenza

Nell'ultimo weekend di novembre che segna l'ingresso di dicembre si delinea l'arrivo di una massa d'aria molto più fredda associata alla perturbazione n. 9 del mese che riporterà freddo e neve in Italia. L'inverno meteorologico prende il via da domenica 1 dicembre con un clima marcatamente più freddo con piogge e temporali, ma anche neve in montagna. L'arrivo della perturbazione 9 di novembre dopo aver colpito le Alpi si dirigerà da venerdì 29 novembre su tutta Italia per poi interessare le regioni Adriatiche, il Centro-Sud e la Sicilia. Tornano piogge e temporali, ma anche un diffuso calo delle temperature con la quota neve che scende intorno ai 1.500 metri e fino ai 1000 metri nel fine settimana.

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre è previsto l'afflusso di correnti settentrionali su tutta Italia con il ritorno di piogge e temporali. Non solo, la perturbazione sarà accompagnata anche da forti venti di burrasca che sfioreranno anche i 70-90 km/h. Le previsioni per la prossima settimana delineano l'arrivo di nuovi passaggi perturbati.