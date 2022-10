Dopo l'Ottobrata è tempo della prima Novembrata in Italia. Prosegue l'ondata di caldo anomalo nel nostro paese con sole e temperature tipicamente estive che al Centro-Sud hanno sfiorato anche i 30°. Davvero l'estate non è finita?

Meteo, è tempo di Novembrata: caldo e sole anomali

Dopo il passaggio della perturbazione n. 6 del mese di Ottobre che ha colpito principalmente le regioni del Nord Italia, migliorano le condizioni climatiche in tutta Italia. Se al Centro-Sud persiste da giorni un clima caldo ed estivo complice l'anticiclone nord-africano, da domani la situazione migliorerà anche nelle regioni settentrionali con le previsioni meteo che delineano condizioni di stabilità atmosferica e caldo anomalo per il periodo.

Caldo e sole anche lungo le Alpi dove lo zero termico si avvicinerà ai 4000 metri. La presenza di questa massa d'aria calda, unita alla stabilità atmosferica, favorirà un crescente rischio di formazione di nebbie al Nord. La fase anticiclonica non ha affatto le ore contate, anzi le previsioni parlano di un proseguo fino ai primi giorni di novembre.

Ma entriamo nel dettaglio: per martedì 25 ottobre ultime piogge in alcuni regioni del Nord: Friuli Venezia Giulia, Liguria di Levante e alta Toscana. Nuvole e tempo incerto al Nord, Toscana, Umbria e Marche, mentre al Sud persiste tempo soleggiato. Le temperature sono in lieve aumento su Alpi e Nord-Ovest con valori al di sopra della media del periodo con punte di anche 30° al Sud e Isole.

Meteo Italia, clima eccezionalmente mite fino alla fine di Ottobre

Bel tempo e sole da Nord e Sud. Per la giornata di mercoledì 26 ottobre nuvole e nebbia in Val Padana, in particolare tra Lombardia sud-orientale ed Emilia. Nel corso della giornata previste schiarite, mentre nel resto del paese persiste un bel clima con cielo sereno. Prosegue il periodo di caldo anomalo lungo tutto lo stivale con temperature massime al di sopra della norma. Anche gli ultimi giorni di Ottobre saranno all'insegna del bel tempo complice una stabilità atmosferica favorita anche dall'assenza di piogge e da un clima eccezionalmente mite che durerà fino ai primi di Novembre.

Dopo l'Ottobrata è tempo della prima Novembrata in Italia complice una marcata anomalia della circolazione atmosferica a livello euro-mediterraneo per la persistenza di un vasto campo di alta pressione di matrice sub-tropicale. Le temperature si confermano con valori di anche 8-10° al di sopra della media del periodo sia in Italia che in Europa centrale.