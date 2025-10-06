FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, dopo il maltempo rimonta dell’alta pressione con caldo e sole in Italia. Le previsioni di inizio settimana

L'alta pressione ritorna protagonista in Italia: al via l'Ottobrata da Nord a Sud.
Clima6 Ottobre 2025 - ore 17:04 - Redatto da Meteo.it
La perturbazione numero 1 di ottobre, dopo aver attraversato rapidamente l’Italia domenica 5 ottobre 2025, si è allontanata verso i Balcani. In arrivo c'è la rimonta dell'alta pressione con temperature in aumento. Le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, l'alta pressione torna in Italia: sole e temperature in crescita

Dopo il passaggio della perturbazione n.1 di ottobre l'Italia si prepara a vivere una nuova fase climatica. L'alta pressione torna protagonista riportando sole e tempo stabile lungo tutto lo stivale con una crescita delle temperature che torneranno su valori vicini alla norma climatica o leggermente superiori.

Dati alla mano fino a metà settimana la situazione climatica è tranquilla con il rischio di qualche isolata e sporadica pioggia e nuvole occasionali. Nella seconda parte della settimana, invece, si prospetta un temporaneo indebolimento dell’alta pressione nelle regioni del Centro-Sud con il ritorno del maltempo. L'evoluzione è ancora poco chiara, per questo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 6 ottobre 2025: alternanza di sole e nuvole nelle zone di Nord-est, medio versante adriatico e regioni meridionali. Non si esclude il rischio di piogge isolate su Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria, mentre bel tempo soleggiato nel resto de Paese. Le temperature minime in calo al Centro-nord e Sardegna, le massime in rialzo tra Nord-Est, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna.

Martedì 7 ottobre 2025 alternanza di nuvole e schiarite con il rischio di qualche debole temporali su Puglia, Calabria e nord-est della Sicilia. Nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna il tempo sarà stabile e soleggiato. Stabili le temperature con valori al di sotto della media al Sud, mentre in crescita al Centro-Nord e in Sardegna.

Meteo, la tendenza di metà settimana: che tempo farà?

Da mercoledì 8 ottobre 2025 bel tempo da Nord a Sud con sole e schiarite. La rimonta dell'alta pressione si estenderà lungo tutto il Mediterraneo centro-occidentale, ma non si escludono nuvole sparse in Abruzzo, Molise e regioni del Sud, ma senza piogge importanti.

Sempre al Sud previsti forti venti, mentre mari mossi nell’Adriatico meridionale e nello ionio. In crescita le temperature con un clima decisamente mite nelle regioni del Centro-Nord, Sicilia e Sardegna con picchi di anche 20°.

Al Sud, invece, un clima un po' più fresco. A seguire il tempo sarà mite in tutto il Paese, anche nelle regioni meridionali dove si attenueranno le correnti da nord in arrivo dalla penisola balcanica. Si delinea un clima stabile, anche se non del tutto soleggiato. Unica eccezione la Sardegna dove, oltre alle nuvole, sono attese anche delle fasi di pioggia.

