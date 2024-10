Meteo, dopo il maltempo arriva l’anticiclone africano sull’Italia: le previsioni

Il maltempo che ha segnato l'Italia nelle ultime settimane ha le ore contate complice il ritorno dell'alta pressione e dell'anticiclone africano. In arrivo un clima stabile e soleggiato con una impennata delle temperature che sfioreranno anche i 25° al Centro-Sud!

Meteo, stop al maltempo: arriva l'anticiclone africano

La fine del mese di ottobre è nel segno dell'anticiclone africano. Dopo giornate di maltempo e allerte meteo che hanno fatto registrare danni e criticità in diverse regioni, tra cui Emilia, Liguria, Piemonte e Sardegna, al via una fase di tempo dominato dall’alta pressione e conseguente calma meteorologica che dovrebbe prolungarsi per tutto il ponte di Ognissanti. Stop al maltempo e alle piogge che hanno segnato le ultime settimane con il ripristino di condizioni climatiche stabili e soleggiate con un aumento anche delle temperature di ben 4-5° rispetto ai valori del periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 28 ottobre: alternanza di annuvolamenti e schiarite in un contesto climatico stabile e soleggiato. Bel tempo lungo tutto lo stivale senza il rischio di piogge se non, in forma residua, nelle prime ore del mattino in Sardegna. In aumento le temperature con valori oltre la media del periodo e picchi di anche 25-26° al Centro Sud. Martedì 29 ottobre tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud con qualche annuvolamento nelle zone di pianura in Emilia Romagna, nelle regioni del medio-basso Adriatico. Stabili o/e in aumento le temperature.

Meteo, che tempo farà in vista del weekend di Ognissanti?

Le previsioni meteo per il gli ultimi giorni di Ottobre e i primi di Novembre che ricadono con il fine settimana di Ognissanti delineano la presenza di un campo di alta pressione. Previsto un clima stabile e soleggiato da Nord a Sud e senza piogge tra mercoledì 30 ottobre e sabato 2 novembre. La massa d'aria calda, associata al campo di alta pressione, dovrebbe perdurare anche nella prima settimana di novembre con clima stabile e temperature al di sopra della media del periodo.

Il primo indebolimento dell'alta pressione è previsto da domenica 3 novembre quando inizierà il suo cammino verso ovest lasciando spazio a correnti settentrionali più fredde. Al momento sono ancora molto incerte le previsioni, anche se la presenza di correnti più fredde dovrebbe causare un calo delle temperature con valori più in linea con le medie del periodo. Come sempre per conferme e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.