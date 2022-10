Meteo, dopo le piogge torna il sole con l’anticiclone africano: le previsioni del tempo per i prossimi giorni

Pioggia e bel tempo in Italia. Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano un nuovo cambiamento climatico con il ritorno dell'anticiclone che segna una nuova fase climatica mite e stabile. Ecco cosa dobbiamo aspettarci dal meteo nel terzo weekend di ottobre.

Meteo domani: una nuova perturbazione in arrivo

Per la giornata di domani, venerdì 14 ottobre, le previsioni meteo segnalano il passaggio della perturbazione n.4 di ottobre in arrivo dalla Grecia. Piogge e rovesci, anche localmente forte, si faranno sentire nelle regioni del Sud, ma anche nelle zone alpine. Annuvolamenti e rischio pioggia in diverse regioni del Sud: dalla Puglia alla Calabria fino a Sicilia e Sardegna. Non solo, nuvolosità anche sulle Alpi con possibili piogge locali. Nel resto del paese assisteremo a delle schiarite con una tendenza che segna un moderato aumento delle nubi nelle regioni del settentrione e Toscana.

Le temperature massime subiranno un lieve aumento ad eccezione della Sicilia dove segnaliamo una leggera flessione. Come sarà invece il meteo del terzo weekend di ottobre?

Meteo, le previsioni del weekend 15-16 ottobre

Ma passiamo alle previsioni meteo del weekend di sabato 15 e domenica 16 ottobre. Nella giornata di sabato 15 ottobre il meteo delinea una condizione stabile con schiarite ampie lungo tutto lo stivale. Possibili annuvolamenti sono previsti in Liguria, Toscana e sulle Alpi centro-orientali e con il passare delle ore anche in Piemonte, Lombardia, Venezie e all’estremo Sud e Isole. Le temperature si confermano stabili o in leggero aumento nelle regioni del Nord, centrali tirreniche e in Sardegna.

Domenica 16 ottobre clima stabile da Nord a Sud con schiarite lungo le Alpi centro-orientali, il medio versante Adriatico, il Lazio e gran parte del Sud. Da escludere la possibilità di piogge con le temperature minime in aumento al Centro-Nord. Valori perlopiù stabili al Sud con picchi di 25-26° in Sardegna a conferma che il passaggio dell'anticiclone si farà sentire ancora a lungo.