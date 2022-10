Meteo, dopo il ponte di Ognissanti arriverà un po' di pioggia?

Il lungo ponte che sta per iniziare si preannuncia ancora caldo e con temperature sopra alla media di periodo. Tuttavia, dopo Halloween e la festa di Ognissanti le cose potrebbero cambiare leggermente. Il bel tempo che da settimane imperversa sul nostro Paese potrebbe cedere il posto - almeno in parte - alle piogge. Vediamo le previsioni meteo in dettaglio.

Condizioni meteo ottimali fino al 1° novembre, poi si cambia, la tendenza

Fino a martedì primo novembre non sono previste grandi variazioni e l'anticiclone africano manterrà tempo stabile e soleggiato sull'Italia e su buona parte dell'Europa, fatta eccezione per qualche nebbia in Val Padana e sulle coste del Nord nelle ore più fredde della giornata. Possibili banchi di nebbia potranno interessare anche le valli del Centro. Le temperature si manterranno gradevoli lungo tutto lo stivale, con possibilità di lieve aumento al Sud e in Sicilia. Il clima sarà ovunque eccezionalmente mite per il periodo compreso tra 20 e 26 gradi.

Da metà della prossima settimana la situazione sembra destinata a cambiare, con il cedimento dell'alta pressione che - a partire dalle regioni centro settentrionali - porterà a una fase di instabilità. Lo smantellamento dell'anticiclone porterebbe all'ingresso di flussi umidi e perturbati, con il ritorno delle piogge e un graduale abbassamento delle temperature.

Tendenza meteo prossima settimana

Il cambiamento che potrebbe portare l'anticiclone africano a mostrare i primi segni di cedimento a causa del pressing delle correnti atlantiche da ovest determinerà un probabile peggioramento delle condizioni meteo già dalla giornata di mercoledì 2 novembre, quando non si escludono isolati piovaschi su Lombardia e Piemonte nelle ore pomeridiane. In serata previsto un graduale peggioramento anche su Trentino Alto Adige, Liguria e Toscana.

Si tratta - al momento - di previsioni a lunga scadenza che dovranno essere confermate con le proiezioni dei prossimi giorni, per cui vi invitiamo a continuare a seguirci per rimanere aggiornati sulle prossime evoluzioni.