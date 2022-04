Meteo, weekend delle Palme: la tendenza per la domenica prima di Pasqua

La Pasqua è oramai alle porte e milioni di italiani stanno già pensando cosa fare per il weekend delle Palme, settimana che precede la domenica della principale festività del cristianesimo che ricorda la risurrezione di Gesù. Le previsioni meteo per la domenica delle Palme sono all'insegna delle piogge, visto che si preannuncia il ritorno di una perturbazione su buona parte del paese.

Previsioni Meteo, weekend delle Palme (9 e 10 aprile) con piogge e rovesci

Il clima previsto per la domenica delle Palme non sembra essere dei migliori. Nonostante l'indebolimento dell'anticiclone con le correnti che si sposteranno verso nord-ovest, le previsioni meteo segnalano l'arrivo di un nuovo vortice di aria fredda dal Nord Atlantico verso i Balcani.

Questo blocco d'aria fredda dovrebbe toccare anche il nostro paese tra la seconda parte di sabato 9 e la prima parte di domenica 10 aprile causando il ritorno di precipitazioni e rovesci. L'arrivo dell'aria fredda comporterà anche un calo delle temperature con una fase climatica instabile caratterizzata da piogge e precipitazioni.

Previsioni del tempo per venerdì 8 aprile: un'alternanza tra cielo sereno e poco nuvoloso

Per la giornata di venerdì 8 aprile si segnalano nuvole al nord con possibili schiarite in pianura e nel ponente ligure, mentre possibili precipitazioni ci saranno in Valle d’Aosta, Piemonte, Friuli e Veneto. Tempo incerto anche in Toscana con qualche possibile pioggia isolata nelle prime ore del mattino, mentre al centro-sud si prevede un'alternanza tra cielo sereno e poco nuvoloso.

Nonostante l'arrivo di aria fredda e pioggia, in giornata le temperature registreranno un lieve aumento fatta eccezione per le minime. Il clima sarà per lo più primaverile con la colonnina di mercurio che raggiungerà anche i 20°C grazie alla presenza del vento di Scirocco che soffierà lungo l'Adriatico, mentre il vento di Libeccio è previsto nelle regioni del centro. I mari: mossi e poco mossi lungo l’Adriatico e lo Ionio, agitati sul fronte Ligure.

Tendenza meteo per la domenica delle Palme

Dopo un venerdì segnato dall'alta pressione, stando alla tendenza meteo riguardante il fine settimana della domenica delle palme, si instaurerà un flusso in quota di correnti nord-occidentali che indirizzeranno verso l’Italia un fronte freddo in discesa dal Nord Atlantico.

Questa perturbazione dovrebbe transitare velocemente sull’Italia, attraversando il Paese da Nord a Sud tra sabato e la prima parte della domenica delle Palme. Oltre a un calo termico e a molto vento, il suo passaggio sarà accompagnato anche da fasi instabili e temporalesche, dapprima al Nord e in trasferimento poi verso il settore peninsulare.