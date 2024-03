Meteo, Domenica delle Palme con forti venti e calo termico

Nel corso della domenica delle Palme la perturbazione nord atlantica n.9 di marzo, scivolando verso sudest in direzione dei Balcani, lambirà con la sua coda le regioni centrali e del basso Adriatico, dando luogo ad una brevissima fase instabile. Il suo passaggio determinerà una marcata intensificazione della ventilazione, mediamente occidentale, mentre alle sue spalle l’afflusso di aria più fredda favorirà un ridimensionamento delle temperature, a partire dalla prossima notte e dalle regioni settentrionali, tra domenica e lunedì anche su quelle peninsulari. In alcune zone i valori potrebbero scendere temporaneamente anche al di sotto della norma. Alla fine di domenica la perturbazione si sarà già trasferita sui Balcani, consentendo una breve fase più stabile, del tutto interlocutoria. La prima parte della settimana di Pasqua, infatti, si conferma, molto dinamica e piovosa, complice il passaggio di due e più attive perturbazioni atlantiche. La prima di queste (la n.10) attesa tra lunedì notte e martedì, la seconda (la n.11) e più intensa, tra martedì sera e mercoledì - con gli ultimi strascichi giovedì - associata ad una profonda depressione mediterranea, che innescherà venti burrascosi e renderà i mari molto agitati. Si tratta di un’evoluzione ancora incerta, un’incertezza che tende ad amplificarsi a partire da venerdì, dunque in prospettiva a Pasqua e Pasquetta, quando non è da escludersi l’arrivo di un’altra perturbazione.

Le previsioni meteo per domenica 24 marzo

Domenica. Tempo in prevalenza soleggiato al Nord-Ovest, su Puglia centro-meridionale, Basilicata, Calabria ionica e sulle Isole. Condizioni di spiccata variabilità nel resto del Paese, con alternanza di annuvolamenti e schiarite. Isolate piogge o brevi rovesci saranno più probabili da metà giornata e nel corso del pomeriggio su nord ed est della Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo, in trasferimento la sera a Molise e nord della Puglia. Brevi e isolati rovesci pomeridiani possibili tra le Prealpi e le vicine pianure di Veneto e Friuli, e tra Emilia orientale e Romagna, con neve oltre 1300 m. Locali deboli nevicate anche nelle aree di confine della Val d’Aosta e dell’Alto Adige fin verso 1000 m. Temperature: in calo al Nord e, nei valori massimi, anche al Centro; in rialzo e con punte oltre i 20 gradi al Sud e sulla Sicilia. Ventoso per venti mediamente occidentali. Mari fino a localmente molto mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 25 marzo

Tempo inizialmente soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo modesti annuvolamenti in mattinata al Sud peninsulare e l’avanzata di velature a partire da ovest, più dense ed estese sulle Isole e all’estremo Nord-Ovest. Nel corso della serata tendenza ad un generale e rapido addensamento della nuvolosità, con le prime isolate piogge tra bassa Toscana e Lazio e deboli nevicate nelle Alpi Marittime fin verso 1200 metri circa. Temperature: in calo le minime al Nord e sulla Penisola; massime in diminuzione al Sud peninsulare, in aumento su Sardegna occidentale e Sicilia dove si potranno sfiorare i 24-25 gradi. Venti in temporanea attenuazione; a fine giornata marcato rinforzo dello Scirocco sui mari di ponente.