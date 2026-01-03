FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, domani arriva la prima perturbazione del 2026: maltempo e ...

Meteo, domani arriva la prima perturbazione del 2026: maltempo e freddo in aumento. Le previsioni da domenica 4 gennaio

Maltempo soprattutto al Centro-Sud, con molte piogge e neve in montagna, freddo in aumento a partire dal Nord: in arrivo correnti polari!
Previsione3 Gennaio 2026 - ore 12:41 - Redatto da Meteo.it
Previsione3 Gennaio 2026 - ore 12:41 - Redatto da Meteo.it

Nella giornata di domani, domenica 4 gennaio, la prima perturbazione del 2026 porterà maltempo soprattutto sulle regioni centrali, mentre al Nord tornerà ad aumentare il freddo per una nuova irruzione di correnti d’aria di origine polare. Nei giorni successivi l’aria gelida di origine polare si propagherà con decisione su tutta la Penisola, causando un diffuso e sensibile calo termico, con il freddo che si farà sentire soprattutto al Centro-Nord, dove a metà della prossima settimana sono attese temperature di qualche grado al di sotto delle medie stagionali.

Anche la prima parte della prossima settimanasarà caratterizzata dal maltempo: lunedì pioverà su molte regioni del Centro-Sud, con nevicate sull’Appennino, mentre per martedì (giorno dell’Epifania) si profilano ancora momenti piovosi in gran parte d’Italia, con la possibilità di nevicate fino a quote molto basse in particolare al Centro e al Nord-Est.

Le previsioni meteo per domenica 4 gennaio

Domani bel tempo in gran parte del Nord, fatta eccezione per un po’ di nuvolosità su Emilia e Romagna; un po’ di nebbie mattutine sulle zone di pianura. Nuvole sul resto d’Italia: piogge sparsesu regioni centrali, Campania e Sardegna, con nevicate sull’Appennino centrale oltre 900-1400 metri.
Temperature minime in calo al Nord, con gelate anche in pianura, stazionarie o in leggero aumento nel resto d’Italia; massime in calo in gran parte del Centro-Nord e Sardegna, stazionarie o in ulteriore leggera crescita al Sud. Ancora ventoso, per miti venti meridionali, al Sud.

Le previsioni meteo per lunedì 5 gennaio

Lunedì prevalenza di tempo bello sull’arco Alpino. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del giorno piogge sparse su bassa Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, nord della Calabria e Sardegna settentrionale; neve sull’Appennino Centrale al di sopra di 800-1300 metri. Temperature minime in calo nelle regioni centrali, Campania e Sardegna, con gelate mattutine diffuse al Centro-Nord; massime con poche variazioni nelle Isole maggiori, in diminuzione altrove.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: sabato 3 gennaio con qualche pioggia, poi arriva la prima perturbazione dell'anno
    Previsione3 Gennaio 2026

    Meteo: sabato 3 gennaio con qualche pioggia, poi arriva la prima perturbazione dell'anno

    Weekend a due facce: sabato relativamente tranquillo, anche se non manca qualche pioggia soprattutto al Centro-Sud, domenica maltempo più intenso
  • Meteo, dal 4 gennaio nuova perturbazione e aria molto fredda: le previsioni
    Previsione3 Gennaio 2026

    Meteo, dal 4 gennaio nuova perturbazione e aria molto fredda: le previsioni

    Si profila una fase con pioggia e neve in diversi settori. Nuovo, sensibile calo termico a partire dal Nord. Le previsioni meteo del 3-4 gennaio
  • Meteo, 3-4 gennaio con piogge al Centro-sud poi torna il gelo
    Previsione2 Gennaio 2026

    Meteo, 3-4 gennaio con piogge al Centro-sud poi torna il gelo

    Domenica 4 gennaio perturbazione più intensa e calo delle temperature a partire dal Nord per l'arrivo di aria molto fredda. Le previsioni meteo del 3-4 gennaio
  • Meteo, 2 gennaio con qualche pioggia e venti miti ma tonerà il freddo intenso
    Previsione2 Gennaio 2026

    Meteo, 2 gennaio con qualche pioggia e venti miti ma tonerà il freddo intenso

    Venti miti e umidi al Centro-sud con deboli precipitazioni soprattutto sul settore tirrenico. Da domenica tornano fredde correnti settentrionali. Le previsioni meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo, Epifania con maltempo invernale: pioggia, freddo e neve a bassa quota
Tendenza3 Gennaio 2026
Meteo, Epifania con maltempo invernale: pioggia, freddo e neve a bassa quota
Si conferma un'Epifania movimentata dal punto di vista meteo: maltempo in molte regioni, con freddo in aumento e neve fino in pianura!
Meteo, Epifania con gelo e neve? La tendenza
Tendenza2 Gennaio 2026
Meteo, Epifania con gelo e neve? La tendenza
Da domenica 4 gennaio nuovo afflusso di aria molto fredda. Possibili nevicate a quote di pianura per l'Epifania. La tendenza meteo
Meteo, nuova perturbazione e aria più fredda: la tendenza fino all'Epifania
Tendenza1 Gennaio 2026
Meteo, nuova perturbazione e aria più fredda: la tendenza fino all'Epifania
Da domenica 4 gennaio nuova perturbazione con piogge, neve e venti forti. Calo termico in vista. La tendenza meteo fino all'Epifania
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 03 Gennaio ore 13:43

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154