Meteo, Epifania con maltempo invernale: pioggia, freddo e neve a bassa quota

Si conferma un'Epifania movimentata dal punto di vista meteo: maltempo in molte regioni, con freddo in aumento e neve fino in pianura!
Tendenza3 Gennaio 2026 - ore 11:48 - Redatto da Meteo.it
Gli ultimi aggiornamenti confermano che anche il giorno dell’Epifania sarà molto movimentato dal punto di vista meteo, con una fase di maltempo invernale che sarà segnata da molte piogge, neve fino a bassa quota e clima freddo in molte zone d’Italia. La responsabile sarà una circolazione di bassa pressione, in sviluppo già a inizio settimana, che tenderà a farsi via via più intensa tra l'Epifania e mercoledì 7 gennaio, portando molto vento, aria fredda e maltempo anche forte.

La tendenza meteo dall'Epifania

Martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, si approfondirà ulteriormente una circolazione di bassa pressione sul mar Tirreno. Saranno possibili schiarite sulle regioni di Nord-Ovest e, nella prima parte della giornata, anche all’estremo Sud. Nel resto del Paese i cieli saranno nuvolosi o molto nuvolosi.
Al mattino sono attese piogge diffuse su basso Lazio e bassa Campania, precipitazioni sparse sulle regioni centrali adriatiche, in Romagna e sull’estremo Nord-Est. in Romagna e sul Friuli Venezia Giulia nevicherà fino a quote molto basse, a tratti anche in pianura. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci o temporali sulla Sicilia e il tempo tenderà a peggiorare anche in Sardegna con l’arrivo di piogge, mentre le precipitazioni insisteranno in Campania. Dalla sera aumenterà la probabilità di nevicate fino in pianura sull’Emilia meridionale.
I venti saranno in intensificazione e le temperature caleranno ulteriormente al Centro-Nord e in Sardegna, mentre il clima resterà ancora relativamente mite in Sicilia e all’estremo Sud.

Stando agli ultimi aggiornamenti, mercoledì 7 gennaio la circolazione di bassa pressione dovrebbe diventare ancora più intensa. Di conseguenza assisteremo a un’ulteriore intensificazione dei venti, in particolare sulle Isole maggiori e nelle regioni centro-meridionali. Soffieranno anche freddi venti di Bora sull’Adriatico settentrionale e di Tramontana in Liguria.
Ci sarà occasione per precipitazioni significative soprattutto in Campania, in molti settori del Centro Italia e sull’area del basso versante tirrenico. Nevicate a quote molto basse saranno probabili sulla Romagna, nelle Marche, in Umbria, nelle zone interne della Toscana e in Sardegna. Le temperature caleranno ulteriormente nelle regioni centrali e in Sardegna, con un clima che in generale al Centro-Nord e in Sardegna sarà più freddo della media stagionale.

