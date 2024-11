Meteo: DANA sulla Spagna, Blocco dell'Alta Pressione sull'Italia

Mentre insiste il maltempo sulla Spagna per la depressione (denominata in gergo tecnico "DANA" o "goccia fredda"), l’alta pressione rimarrà stabilmente posizionata su gran parte dell’Europa Meridionale e Centrale, per cui anche in Italia il tempo rimarrà in prevalenza soleggiato, senza piogge degne di nota e con temperature sempre al di sopra della norma, mentre nelle ore notturne e del primo mattino qualche fastidio arriverà dalle nebbie, che si formeranno soprattutto al Centro-Nord.

Le temperature, in particolare, faranno registrare valori fino a 5-6 gradi al di sopra della norma, mentre lo zero termico sulle Alpi sfiorerà addirittura e i 4000 metri. Solo da domenica, con l’arrivo di correnti relativamente più fredde, ci sarà un generale abbassamento delle temperature, che torneranno ad avvicinarsi ai valori medi stagionali, ma sempre in un contesto di tempo stabile e prevalentemente asciutto.

Le previsioni meteo per sabato 2

Cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte d’Italia; a tratti un po’ di nuvolosità innocua solo all’estremo Sud e Isole. Al mattino nebbie per lo più a banchi, comunque in rapido dissolvimento, su Pianura Padana, coste dell’Alto Adriatico e valli del Centro. Temperature massime senza grandi variazioni e ancora ovunque al di sopra dei valori medi stagionali, in alcune località anche di 7-8 gradi.

Le previsioni meteo per domenica 3

Cielo piuttosto grigio sulla parte occidentale della Pianura Padana a causa di nebbie e nubi basse; in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia, con qualche temporaneo annuvolamento solo su Alpi Centrali, zone appenniniche, Calabria Meridionale e versante tirrenico della Sicilia. Temperature massime in calo in gran parte del Nord e regioni centrali tirreniche, comunque ancora quasi dappertutto oltre la norma.