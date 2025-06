Meteo, dall'11 giugno nuova ondata di caldo sull'Italia: la tendenza

Si profila per il nostro Paese una nuova ondata di caldo intenso a causa del rinforzo dell’Anticiclone Nord-africano.



La settimana in arrivo sarà infatti caratterizzata dalla presenza di un solido campo di alta pressione che si svilupperà proprio sul Mediterraneo centro-occidentale e sull’Italia.



Le temperature sono destinate a salire progressivamente a partire da mercoledì. Andremo incontro a una moderata ondata di caldo che coinvolgerà quasi tutto il Paese, in particolare i settori tirrenici e il Nordovest.

Meteo: nuova intensa ondata di caldo al via dall'11 giugno

Mercoledì il tempo sarà stabile e soleggiato dappertutto con solo qualche annuvolamento a ridosso dei rilievi. Nella seconda parte della settimana probabilmente la situazione non cambierà in modo significativo, con temperature in ulteriore lieve aumento tra giovedì e sabato. Si potranno registrare punte intorno ai 35 gradi (fino a 36-38°C) sulle regioni centrali tirreniche, in Sardegna e sulla Val Padana.

Segnaliamo la possibilità di occasionali temporali di calore giovedì sulle Alpi occidentali, venerdì anche su quelle centrali.