Meteo, dal weekend torna l’anticiclone africano con il caldo, temperature in salita

Cosa ci dicono le ultime previsioni meteo per in prossimo fine settimana? Ebbene, controllando tutti i dati pare proprio che dopo una breve tregua, in cui aria più fresca ha fatto capolino sull'Italia, torneremo a fare i conti con l'anticiclone africano e il gran caldo. Le temperature inizieranno a salire già da domenica e da lunedì si raggiungeranno nuovi picchi in diverse zone. Ecco tutti i dettagli.

Previsioni meteo per il fine settimana dell'11 e 12 giugno

La perturbazione numero 4 del mese di giugno terminerà di creare instabilità sull'Italia nella giornata di venerdì. Le previsioni meteo per sabato 11 giugno preannunciano, infatti, tempo quasi ovunque soleggiato tranne che per una residua nuvolosità sul medio Adriatico e sulle regioni meridionali durante la mattinata.

Le temperature massime saranno in generale aumento con valori per lo più compresi fra 25 e 31 gradi. Dopo il calo di 10 gradi al nord e di 15 al centro - sud, infatti, con il ritorno dell'anticiclone africano, tutta Italia dovrà fare i conti con aria più calda e - in alcune zone - anche piuttosto umida.

Domenica 12 giugno, invece, il tempo sarà stabile e soleggiato in tutta Italia. Le temperature saranno in aumento già dal primo mattino, ma, ancora per la giornata, i valori rimarranno più contenuti e perlopiù compresi:

tra 26 e 28 gradi sulle regioni adriatiche

tra 28 e 32 gradi nel resto d'Italia

Previsioni per la prossima settimana: il ritorno del grande caldo?

Cosa accadrà a inizio settimana? Le temperature risaliranno anche sulle regioni del versante Adriatico. I valori si attesteranno oltre la norma e saranno perlopiù compresi tra i 28 con picchi durante il pomeriggio di 32-33 gradi.

Continuate a seguirci per per avere aggiornamenti sulle tendenze meteo dei prossimi giorni.