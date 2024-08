Meteo, previsioni: da metà settimana sole, caldo e afa fino a fine mese

Temporali e un calo delle temperature in arrivo nelle regioni del Centro-Sud e Sicilia nelle prossime ore, ma da venerdì 30 agosto è previsto un rinforzo dell'alta pressione con caldo, afa e valori sopra la media. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, piogge e temporali al Centro-Sud

Il passaggio della perturbazione numero 5 di agosto si fa sentire nelle regioni del Centro-Sud e Sicilia colpite da una forte ondata di piogge e temporali che hanno fatto scattare anche l'allerta meteo gialla. In calo anche le temperature con una attenuazione del caldo intenso degli ultimi giorni anche se si tratta di una fase temporanea, visto che da mercoledì 28 agosto è previsto un rinforzo dell'alta pressione con un aumento delle temperature e il ritorno del grande caldo. Da venerdì 30 agosto, infatti, è previsto bel tempo con sole lungo tutto lo stivale con un aumento importante delle temperature da Nord a Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con martedì 27 agosto: sole e nuvole in buona parte del paese con il rischio di piogge e temporali sulle Alpi, nelle zone pianeggianti del Nord e zone interne del Centro-Sud e Isole. Le temperature massime stabili al Nord, mentre in calo nel resto del paese.

Per mercoledì 28 agosto bel tempo sin dalle prime ore del mattino quasi ovunque, con nuvole e il rischio di isolati rovesci all'estremo Sud. Nuvole in aumento nelle prime ore del pomeriggio anche nel Centro Italia e nelle Isole. Non si escludono piogge e temporali tra zone interne di Centro, Appennino campano, Basilicata, Calabria, Sicilia e interno della Sardegna.

Meteo, che tempo farà nel weekend?

Le previsioni meteo in vista dell'ultimo weekend di agosto delineano un clima caldo e soleggiato con afa e temperature in aumento. Non si esclude qualche rapido rovesci lungo l’Appennino meridionale e i rilievi della Sicilia, ma anche lungo le coste tirreniche dell’isola e il Salento. Nel resto del Paese, complice il rinforzo dell'alta pressione, è previsto bel tempo che garantirà condizioni climatiche stabili e soleggiate. Tra venerdì 30 e sabato 31 agosto bel tempo con sole e temperature in crescita in tutto il Sud con picchi di anche 36-37°.

Stando alle ultime proiezioni nelle regioni del Nord è previsto un cambiamento con una breve tregua dal grande caldo con un clima instabile e variabile con il rischio di piogge lungo le Alpi e nelle aree della Val Padana. Da lunedì 2 settembre il maltempo potrebbe raggiungere anche le regioni del Centro con una conseguente attenuazione del caldo intenso.