Meteo: da martedì torna il caldo anomalo su tutta l’Italia, le previsioni

L'Italia è ancora climaticamente divisa in due. Al Nord persiste pioggia e maltempo con possibili nubifragi in Lombardia, mentre al Centro-Sud insiste l'anticiclone africano con caldo, sole e temperature tipicamente estive che in alcune zone sfiorano i 30°. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, Italia divisa in due: al Nord pioggia, al Centro-Sud caldo e sole

Prosegue l'ondata di caldo anomalo al Centro-Sud dove prevale il sole e un clima tipicamente estivo con temperature alte e picchi di anche 30°. L'ultima settimana di Ottobre è iniziata all'insegna dell'anticiclone nord-africano che insiste sull’Italia centro-meridionale anche se le previsioni meteo delineano che questa anomalia climatica possa persistere fino ai primi giorni di novembre. Le temperature, infatti, sono di gran lunga superiori alla media del periodo con valori compresi tra i 20-25° e in alcuni casi anche oltre i 30 gradi al Sud e Isole. Al Nord, invece, piogge e nebbie a causa dell'arrivo di una nuova perturbazione atlantica, la numero 6 del mese, che potrebbe causare nubifragi sulle pianure dell’alto Piemonte, della Lombardia e del Friuli.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 24 ottobre. Al Nord nuvole e schiarite, anche se non mancheranno rovesci nei settori a nord del Po e sulla Liguria centro-orientale. Previsti anche rovesci localmente insistenti e abbondanti con rischio di nubifragi sulle pianure dell’alto Piemonte, della Lombardia e in serata in Friuli. Nel resto del paese bel tempo con sole e temperature che al Centro-Sud sfioreranno anche i 30 gradi. Martedì 25 ottobre ancora rovesci al Nord, in particolare in Friuli Venezia Giulia, Liguria di levante e Nord-Ovest della Toscana. Al Centro-Sud persiste un clima anomalo con caldo, sole e temperature fino a 30° sulle Isole.

Le previsioni dei prossimi giorni di Ottobre: autunno in stand-by

Gli ultimi giorni di Ottobre saranno all'insegna del caldo anomalo con l'anticiclone nord-africano che proseguirà il suo passaggio sull'Europa e il nostro Paese. Sole, tempo stabile e caldo da Nord a Sud con l'alta pressione di matrice nord-africana che si farà ancora più insistente grazie ad una massa d'aria decisamente mite intervallata sporadicamente da alcuni sistemi nuvolosi più o meno significativi che interesseranno più che altro il Nord. Stando alle previsioni meteo l'anticiclone nord-africano insisterà ancora lungo almeno fino alla fine del mese. Già da mercoledì 26 ottobre assisteremo ad un miglioramento del clima al Nord dove la nuvolosità lascerà spazio al bel tempo con temperature e valori al di sopra della media del periodo.

Una condizione meteorologica resa possibile dalla persistenza di una massa di aria di origine sub-tropicale che, da metà settimana, si espanderà su tutta l'Europa Centrale. In Italia autunno in stand-by con le temperature che di giorno toccheranno anche i 30° al Sud e Isole e all'incirca intorno ai 25° al Centro-Sud. L'eccezionalità delle temperature si farà sentire anche sulle Alpi dove lo zero termico resterà a quote superiori i 3000 metri.