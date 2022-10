Meteo, da lunedì torna il bel tempo e si alzano le temperature

La prima settimana di ottobre sarà all'insegna del bel tempo complice l’alta pressione che si sta espandendo nel Mediterraneo verso l'Italia. In arrivo una massa d'aria calda che regalerà diversi giorni di tempo mite e stabile con un aumento delle temperature da Nord a Sud.

Meteo, ottobrata durerà diversi giorni con caldo e temperature in aumento

Il mese di ottobre comincia nel migliore dei modi con un clima soleggiato e sereno. Caldo e temperature in aumento da Nord a Sud complice l'alta pressione che dal Mediterraneo si estenderà verso l’Italia con l'arrivo di una anomala massa d’aria calda per la stagione autunnale. Al via la fase dell'ottobrata, ossia una fase climaticamente estiva, nonostante siamo in pieno autunno, caratterizzata da clima stabile e temperature al di sopra della media.

Per lunedì 3 ottobre le previsioni segnalano cielo parzialmente nuvoloso su Emilia Romagna, regioni centrali adriatiche, Umbria e gran parte del Sud. Possibili piogge, invece, sono previste tra Marche, Abruzzo, Molise e bassa Calabria. Nel resto del paese prevale un clima mite e sereno con possibili addensamenti solo lungo le Alpi lombarde e l’Alto Adige.

Ma passiamo alle previsioni meteo di martedì 4 ottobre: clima stabile in buona parte del paese con cielo perlopiù sereno o poco nuvoloso. Possibili annuvolamenti solo in Sicilia e sulle regioni settentrionali, soprattutto sulle Venezie. Le temperature resteranno con valori al di sopra della media del periodo.

Meteo ottobre, la prima settimana all'insegna dell'ottobrata

Una settimana all'insegna dell'alta pressione in Italia con il mese di ottobre che, pur essendo autunnale, sarà caratterizzato da clima sereno e soleggiato con temperature in aumento. Anche nella giornata di mercoledì 5 ottobre le previsioni meteo delineano una condizione di stabilità con cielo sereno o poco nuvoloso.

Qualche annuvolamento è previsto solo tra Sardegna meridionale, zone interne della Sicilia, Piemonte e ovest della Lombardia. Le temperature saranno al di sopra dei valori del periodo da Nord a Sud a conferma di un autunno che vira verso l'estate.

La seconda parte della settimana di ottobre non cambia. Stando agli ultimi aggiornamenti bel tempo e clima stabile lungo tutto lo stivale con temperature miti e calde con valori di gran lunga superiori alla media stagionale. Vivremo una settimana di sole, caldo e giornate soleggiate con qualche possibile banco di nebbia solo nelle aree più soggette a questo fenomeno.