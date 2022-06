Meteo, da domenica pomeriggio nuova perturbazione: ecco le zone interessate

Le ultime previsioni meteo ci annunciano che da domenica 5 giugno arriverà sull'Italia una nuova perturbazione proveniente dalla Francia. Già nel pomeriggio si potranno sviluppare rovesci e temporali sparsi sull’arco alpino e localmente sulle pianure del Nord. Ecco tutti i dettagli sulle previsioni del tempo.

Previsioni meteo: arriva una nuova perturbazione proveniente dalla Francia

Al Nord il grande caldo e l'umidità portati dall'anticiclone nordafricano si interromperanno domenica sera grazie all'arrivo della già annunciata perturbazione proveniente dalla Francia. Nel pomeriggio di domenica, come accennato, potranno svilupparsi temporali sull'arco alpino e sulle pianure di:

Lombardia

Piemonte

Veneto

Friuli

La perturbazione si allontanerà molto velocemente verso i Balcani. Gli ultimi locali episodi di instabilità si verificheranno nella giornata di lunedì 6 giugno, sempre sul settore alpino. Su tutto il resto d'Italia splenderà il sole e le temperature continueranno a salire.

La nuova perturbazioni: tendenze meteo per la prossima settimana

Tra martedì e mercoledì, però, si attende, secondo le ultime tendenze meteo, l'arrivo di una nuova perturbazione. Resta però ancora molta incertezza sull'evoluzione di questo secondo impulso soprattutto per quanto riguarda le aree geografiche coinvolte. A oggi pare che la perturbazione andrà a coinvolgere le regioni settentrionali, con rovesci e temporali localmente anche intensi, più probabili nella giornata di martedì.

Mentre tra mercoledì e giovedì il brutto tempo si sposterà sul centro sud soprattutto sulle aree interne e appenniniche. Per maggiori dettagli occorrerà attendere ancora un po' per avere notizie più precise. E' importante monitorare la traiettoria della perturbazione per comprendere con precisione le regioni interessate dai temporali di settimana prossima.