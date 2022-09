Meteo, in arrivo correnti fredde dai Balcani: ecco dove e quando ci sarà un calo delle temperature

L'autunno è oramai è alla porte e le temperature estive lasciano spazio all'arrivo del primo freddo. Complice il passaggio di aria fredda proveniente dai Balcani, nei prossimi giorni si registrerà un calo delle temperature in tutta Italia. Ecco dove e quando.

Meteo, in arrivo una nuova perturbazione atlantica

Le previsioni meteo dei prossimi giorni di settembre delineano una condizione climatica stabile. Sole e bel tempo da Nord a Sud, ma la situazione è destinata a cambiare da sabato 24 settembre quando è previsto l'arrivo della perturbazione atlantica n.7 del mese che causerà un peggioramento del clima al Nord e in buona parte del Centro Italia. Non solo, le correnti fredde dei Balcani sono sempre più dirette verso il nostro paese portando piogge al Sud e un brusco calo delle temperature. Mercoledì 21 settembre ci sarà una alternanza tra sole e nuvole al Nordovest, in Emilia Romagna, nelle regioni centrali adriatiche, Appennino Meridionale, Calabria e Sicilia. Possibili rovesci potrebbero registrarsi in Calabria Meridionale e Sicilia Orientale.

Nel resto del paese persisterà un clima soleggiato con cielo sereno e qualche sporadico annuvolamento. Le temperature massime subiranno un lieve calo ovunque. Nella giornata di giovedì 22 settembre, invece, possibili annuvolamenti sono previsti nelle regioni del Nord e lungo il versante adriatico. Non solo, nuvole e possibili temporali sono previsti anche tra Calabria e Sicilia con un clima di gran lunga più fresco e temperature al di sotto dei 25°. Unica eccezione le Isole dove la colonnina di mercurio resterà tra i 26-27 gradi.

Meteo prossimi giorni: come sarà l'ultimo weekend di settembre?

Ma passiamo alle previsioni meteo del weekend. Per venerdì 23 settembre le previsioni meteo segnalano un leggero rinforzo dell’alta pressione che garantirà in buona parte del paese un clima caldo e soleggiato. Unica eccezione la Sicilia dove sono previste sporadiche piogge. Possibili annuvolamenti, invece, nelle prime ore del pomeriggio si segnalano in Sardegna, bassa Calabria, nelle regioni di Nord-Est e nel settore del medio e basso Adriatico. Temperature in leggerissimo rialzo anche se con valori al di sotto della media del periodo tra i 20-24°.

Per sabato 24 settembre, invece, persisterà un clima stabile nel medio Adriatico, al Sud e Sicilia. Nelle restanti parte del paese nuvole sparse con possibili piogge nelle prime ore del mattino sulle Alpi occidentali e centrali, Pianura piemontese e Liguria centro occidentale. Nella giornata di domenica 25 settembre si profila un peggioramento del clima con piogge e rovesci, localmente intensi, in buona parte delle regioni del Nord ad eccezione dell'alto Piemonte e Val d’Aosta. Man mano le piogge tenderanno ad estendersi anche verso le regioni centrali interessando Marche, Lazio, Toscana e Umbria fino alla Sardegna nord occidentale. Temperature in leggero rialzo, ma con valori lontanissimi da quelli delle scorse settimane.