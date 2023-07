Meteo, lo scenario della prossima settimana

L'anticiclone africano continua a farsi sentire in Italia con clima caldo e temperature in aumento. Nei prossimi giorni caldo ancora più estremo con la colonnina di mercurio in schizzata verso nuovi record. Ecco le previsioni del weekend e dell'inizio della settimana.

Meteo Italia: caldo afoso e temperature oltre i 40°

Dopo alcuni giorni di stop dal caldo nelle regioni del Nord attraversate da una nuova ondata di maltempo che ha causato danni e disagi in Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto, l'anticiclone africano tornerà a gonfiarsi e a consolidarsi sopra il bacino del Mediterraneo nel fine settimana. Anzi la fine e l'inizio della settimana saranno all'insegna di un clima bollente complice l'alta pressione sub-tropicale associata ad una massa d'aria torrida sahariana. In aumento le temperature che, nella giornata di domenica 16 luglio, supereranno i 40-42° senza contare il perdurare delle notti tropicali con valori non inferiori a 20 gradi. Siamo solo all'inizio del picco dell'ondata di calore prevista tra lunedì 17 e giovedì 20 luglio quando la colonnina di mercurio toccherà nuovi record storici: 40-42° sulla bassa valle padana (Emilia Romagna in primis) e 45-46 °C nelle regioni del Centro-Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, sabato 15 luglio 2023: tempo soleggiato e caldo lungo tutto lo stivale. Nelle prime ore del pomeriggio temporanei addensamenti previsti lungo i rilievi alpini e prealpini con il rischio di qualche breve ed isolato acquazzone. In aumento le temperature quasi ovunque con valori compresi tra i 30 e 34 gradi nelle regioni del Nord, 36-38° al Centro e tra i 38-42° al Sud e Isole.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni: caldo e afa in intensificazione

Per la giornata di domenica 16 luglio le previsioni meteo delineano un clima soleggiato e rovente su tutte le regioni. Non si escludono sporadici e brevi rovesci di calore nelle prime ore del pomeriggio nel settore alpino, più probabili su quello occidentale. Le temperature in aumento da Nord a Sud con valori compresi tra i 35° e 42°.

Le temperature minime all’alba in molte città di mare non scenderanno al di sotto dei 25-27 gradi. Anche l'inizio della prossima settimana sarà segnata dal caldo estremo con il consolidamento dell'anticiclone africano che si farà sentire con una fiammata ancora più bollente lungo il Mediterraneo centrale e l’Italia. In particolare al Centro-Sud e Isole il clima si farà ancora più afoso con temperature che metteranno a dura prova l'organismo umano visto che sono previsti oltre 45°. Caldo da record con valori storici per il mese di luglio.

Stando alle previsioni delle prossime settimane, questa grande ondata di calore potrebbe cominciare a diminuire alla fine della prossima settimana dapprima al Nord con l'arrivo di piogge e aria meno torrida e successivamente al Centro-Sud dove il caldo si farà più sopportabile. Il clima si manterrà ugualmente caldo con sole e bel tempo con la possibilità di qualche isolato episodio di instabilità limitato solo ai settori alpini e le pianure del Nord.