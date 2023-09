Meteo, clima instabile al Sud e sole al Nord. L'alta pressione torna protagonista in Italia con caldo e temperature estive

Clima instabile al Sud e sole al Nord. L'Italia vive una condizione climatica variabile in questi primi giorni di settembre, ma tutto cambia con l'arrivo del weekend quando l'alta pressione torna ad intensificarsi segnando il ritorno dell'estate. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, ancora caldo in Italia con temperature fino a 8-12 gradi sopra la media

L'inizio della prima settimana di settembre è nel segno dell'instabilità. Al Sud tempo instabile caratterizzato da piogge e temporali, mentre al Nord prevale il sole con temperature in aumento. L'alta pressione si farà sentire da metà settimana in Italia con il ritorno di condizioni meteo tipicamente estive e temperature con valori di +8-12° rispetto alla media del periodo. Se i primi giorni di settembre hanno segnato la presenza di fenomeni temporaleschi nelle regioni dell'estremo sud, nella seconda parte della settimana torna a farsi sentire il caldo con temperature bollenti e picchi di anche 33-35°.

Ma entriamo nel dettaglio con mercoledì 6 settembre: annuvolamenti sparsi nelle regioni ioniche con il possibile rischio di piogge e temporali in Sicilia e Calabria. Nel resto del paese prevale bel tempo soleggiato con temperature estive e valori compresi tra i 26 e 30 gradi da nord a sud. Anche giovedì 7 settembre bel tempo con sole nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna. Nuvole sparse su Molise, basso Lazio, Sud e Sicilia con possibili brevi rovesci nel Frusinate, ma anche in Calabria, Sicilia e Puglia settentrionale. In aumento le temperature con valori compresi fra 27 e 32 gradi e picchi di 33°.

La tendenza meteo del secondo weekend di settembre

Che tempo farà nei prossimi giorni? Con l'arrivo del secondo fine settimana di settembre è previsto un miglioramento generale delle condizioni meteo. Al Sud persiste una lieve instabilità per l'insistenza di un vortice ciclonico che si farà sentire particolarmente tra la Calabria e la Sicilia, mentre nel resto del paese clima caldo e soleggiato da fine estate. Per venerdì 8 settembre bel tempo con sole lungo tutto lo stivale ad eccezione di qualche annuvolamento previsto tra la Calabria e la Sicilia. Non si escludono fenomeni temporaleschi brevi lungo l'Appennino meridionale e la Sicilia centro-orientale. Stabili le temperature su valori da clima estivo intorno ai 30° e punte di 32 gradi nelle isole.

Nella giornata di domenica 10 settembre si profila il consolidamento dell'alta pressione che si farà sentire per tutta la prossima settimana in Italia permettendo delle condizioni meteo stabili e calde. Le temperature saranno di fine estate con valori compresi tra i 28-32° a conferma che l'estate non è davvero finita!