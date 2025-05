Meteo, ciclone mediterraneo in arrivo: ecco dove e quando

Questa settimana l'Italia sarà sconvolta dall'arrivo di un ciclone mediterraneo che porterà temporali e piogge intense su gran parte della Penisola. Questo fenomeno che spezzerà la stabilità primaverile, riportando condizioni climatiche tipicamente autunnali, si formerà tra il 14 e il 15 maggio. Andiamo a scoprire quali sono le zone a rischio.

Ciclone mediterraneo sull'Italia: quando e dove colpirà?

Anche questa settimana sarà caratterizzata da tempo instabile. Oggi, lunedì 12 maggio, le zone interne e ioniche del Sud, in particolare Sicilia e Sardegna orientale, vedranno lo sviluppo di temporali con rischio di fenomeno di forte intensità tra est Lombardia, Veneto ed Emilia. Al Centro e al Sud le precipitazioni si sposteranno dai rilievi alle zone limitrofe coinvolgendo la bassa Toscana, i versanti adriatici tra Marche, Umbria e Abruzzo, e successivamente Molise, Basilicata, Calabria ionica e gran parte della Sicilia. La situazione meteo migliorerà progressivamente in Sardegna.

Tra mercoledì 14 e giovedì 15 maggio ci sarà un notevole peggioramento. Infatti, un ciclone mediterraneo porterà ad un marcato maltempo sulle regioni meridionali con rovesci e temporali di forte intensità accompagnati anche da venti forti con raffiche che potrebbero superare i 100 km/h, in particolare lungo le coste. Le precipitazioni potrebbero trasformarsi in nubifragi specialmente su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Anche il Centro-Sud sarà interessato dal maltempo, tra la fine di giovedì e venerdì con piogge tra Abruzzo e Molise e fenomeni più deboli nel Lazio e nelle Marche. Al Nord invece giovedì 15 maggio tornerà il sole e le temperature saranno in aumento.

Quando migliorerà il tempo? La tendenza meteo per il fine settimana

Dopo il passaggio del ciclone mediterraneo, il tempo dovrebbe migliorare sul resto dell'Italia. Ci saranno residue precipitazioni tra il medio Adriatico, il Sud peninsulare e il nordest della Sicilia. Le minime saranno in calo diffuso e fresche per il periodo mentre nelle massime saranno possibili i primi rialzi sul Nord e Toscana.

Nella giornata di domenica 18 maggio potrebbe esserci un sensibile miglioramento, con qualche cumulo solo nelle zone montuose, e un rialzo delle temperature anche se non è ancora chiaro quanto possa durare questa condizione anche per la settimana successiva. Gli amanti del caldo devono ancora aspettare perché la vera stabilità del clima con giornate calde e soleggiate potrebbe arrivare solo con l'inizio di giugno.