Meteo, il ciclone di inizio autunno colpisce da Nord a Sud: le previsioni in Italia

Clima autunnale e più fresco in gran parte d'Italia con piogge e temporali. In calo anche le temperature che si avvicinano a valori in linea con il periodo. Scopriamo le previsioni meteo di metà settimana e la tendenza per il weekend.

Meteo, clima instabile e variabile in Italia: aria fresca da Nord a Sud

L’Italia è alle prese con un clima instabile e variabile a causa del passaggio della perturbazione n.6 di settembre accompagnata da un vasto vortice depressionario. Il clima è di gran lunga più fresco e di stampo autunnale complice anche l'arrivo di una massa d'aria fredda destinata a perdurare ancora per giorni. Non solo, sono previste piogge anche nei prossimi giorni in un contesto variabile tra alternanza di sole e nuvole.

In calo le temperature con valori al di sotto della media al Centro-Nord e in Sardegna, mentre al Sud si allineeranno su valori più in linea con il periodo. Al momento non è ancora possibile delineare con sufficiente attendibilità la durata di questo periodo, ma la tendenza meteo delinea anche per l'inizio della prossima settimana un tempo variabile e perturbato.

Nella giornata di giovedì 25 settembre 2025 schiarite nelle prime ore del mattino al Centro-Sud e lungo l'alto Adriatico, mentre nuvole nel resto del Nord con il rischio di isolati temporali in Piemonte. Dal pomeriggio nuvole in aumento in gran parte del Centro-Nord e Sardegna con piogge sparse. La quota neve intorno a 2000-2200 metri lungo l’arco alpino. In calo anche le temperature minime con un clima fresco al Centro-Nord.

Che tempo farà nel weekend in Italia? Ancora maltempo

La tendenza meteo in vista dell'ultimo weekend di settembre delinea un tempo condizionato da una circolazione di bassa pressione. Si prevede un clima instabile e variabile, ma di gran lunga più fresco nelle regioni del Centro-Nord dove si registrerà un brusco calo delle temperature con valori che, entro domenica 28 settembre, scenderanno al di sotto della media.

Anche venerdì 26 settembre 2025 tempo instabile e perturbato nelle regioni settentrionali con il rischio di fenomeni temporaleschi intensi nelle zone di Nord-Ovest e lungo le Alpi Orientali. Non si escludono piogge e temporali in Toscana, Umbria, Marche, Sicilia e con il passare delle ore anche in Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e nord della Puglia. Crollano le temperature con valori al di sotto della norma al Centro-Nord e Sardegna.

Nella giornata di sabato 27 settembre 2025 tempo instabile in tutta Italia con il rischio di piogge quasi ovunque ad eccezione di alcune zone con minor rischio: Nord-Ovest, basso Lazio, Campania e sud della Sicilia. Da domenica 28 settembre 2025 è previsto un miglioramento del clima al Nord con schiarite e residue precipitazioni inizialmente sull’Emilia Romagna. Nel resto del Paese ancora maltempo con fenomeni temporaleschi intensi in gran parte del Centro-Sud con un conseguente calo delle temperature. La tendenza meteo in vista dell’inizio della prossima settimana è ancora molto incerte. Per conferme e dettagli attendibili vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.