FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, brusco cambio climatico nell'ordine di 10 gradi: ecco dove...

Meteo, brusco cambio climatico nell'ordine di 10 gradi: ecco dove e quando

Un’ondata di aria fredda investirà l’Italia portando piogge, vento e un calo termico diffuso: ecco le zone più colpite e la tempistica del cambiamento.
Clima14 Novembre 2025 - ore 12:47 - Redatto da Meteo.it
Clima14 Novembre 2025 - ore 12:47 - Redatto da Meteo.it

La prossima settimana si aprirà con un cambiamento rapido e marcato delle condizioni meteo, caratterizzato da un calo termico fino a 10 gradi in alcune zone d’Italia. Lunedì 17 novembre sarà ancora influenzato dalla perturbazione in arrivo domenica, la numero 5 del mese, alla quale si aggiungerà un nuovo fronte freddo in avvicinamento alle Alpi centro-orientali.

Gli effetti del sistema perturbato si sposteranno rapidamente verso le regioni centrali e meridionali, accompagnati da intensi venti di Libeccio e precipitazioni sparse soprattutto lungo il versante tirrenico e in Sardegna, dove nel pomeriggio e in serata non si escludono rovesci o temporali. L’Adriatico e l’estremo Sud rimarranno invece più riparati, con scarse o nulle precipitazioni.

Previsioni Meteo, arriva il freddo: ecco dove e quando

Lunedì al Nord la giornata sarà caratterizzata da schiarite ampie sul Nordovest ed Emilia Romagna, mentre fenomeni irregolari interesseranno il Triveneto e soprattutto le aree alpine. Proprio qui, con l’arrivo dell’aria più fredda, la quota neve tenderà a scendere sotto i 1500 metri entro sera. Le temperature aumenteranno nelle minime al Centro-Sud, mentre le massime cresceranno nelle zone più soleggiate del Nord e lungo l’Adriatico, risultando invece in calo sul Tirreno e in Sardegna.

Martedì 18 novembre il miglioramento al Nord sarà più evidente, con solo qualche residuo di nuvolosità sul Piemonte occidentale e in Emilia Romagna, dove al mattino potrà ancora verificarsi qualche pioggia. La situazione sarà diversa al Centro-Sud, dove torneranno nuvole diffuse e precipitazioni, questa volta interessando anche il versante adriatico e, in serata, l’area ionica.

L’ingresso di correnti nordoccidentali convoglierà aria più fresca, favorendo un generale raffreddamento. Le temperature inizieranno così a riportarsi su valori più consoni alla stagione, mentre resteranno ancora leggermente sopra le medie solo all’estremo Sud, in particolare lungo lo Ionio, dove soffieranno venti meridionali a tratti moderati. Raffiche di Bora interesseranno l’alto Adriatico e la Tramontana tornerà a farsi sentire in Liguria.

Mercoledì 19 novembre una fascia nuvolosa persisterà sulle regioni meridionali, portando piogge e rovesci soprattutto nella prima parte della giornata tra Puglia meridionale, Calabria e Sicilia. I fenomeni tenderanno comunque a esaurirsi entro sera. Nel resto del Paese il cielo sarà variabile, con nuvolosità irregolare alternata a schiarite anche ampie.

Il rischio di brevi piogge isolate riguarderà solo la fascia compresa tra Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Le temperature scenderanno nelle minime un po’ ovunque, mentre al Sud caleranno anche nelle massime. Non mancherà qualche rinforzo di vento sullo Ionio e sul Mare di Sardegna.

La tendenza per la seconda parte della settimana resta ancora poco definita, ma le proiezioni attuali indicano l’arrivo di una massa d’aria decisamente fredda diretta verso il Nord Italia e il Mediterraneo occidentale. Questo scenario favorirebbe la formazione di un vortice depressionario a ovest della nostra penisola, destinato a muoversi verso l’Italia.

Tra giovedì 20 e venerdì 21 novembre il tempo potrebbe quindi peggiorare in modo marcato, con venti intensi e precipitazioni diffuse, in particolare nella giornata di venerdì. Sardegna e regioni tirreniche risulterebbero le più esposte a rovesci e temporali, mentre al Nord il clima potrebbe assumere connotati quasi invernali, con neve sulle montagne anche sotto i 1000 metri.

Nel fine settimana successivo la depressione dovrebbe perdere gradualmente energia e spostarsi verso i Balcani, lasciando spazio a un miglioramento lento ma progressivo. Per una conferma definitiva di questa evoluzione serviranno comunque nuovi aggiornamenti nei prossimi giorni.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo Italia: caldo anomalo e Novembrata, ma l’autunno vero sta per tornare. Le previsioni
    Clima13 Novembre 2025

    Meteo Italia: caldo anomalo e Novembrata, ma l’autunno vero sta per tornare. Le previsioni

    Ultimi giorni di alta pressione in Italia: il clima mite ha le ore contate visto che nel weekend cambia tutto.
  • Clima estremo, l'Italia è tra le 20 nazioni più colpite al mondo
    Clima12 Novembre 2025

    Clima estremo, l'Italia è tra le 20 nazioni più colpite al mondo

    Un’analisi sugli impatti climatici degli ultimi trent’anni colloca l’Italia al sedicesimo posto.
  • Meteo: perturbazione dalla Spagna porterà maltempo nel weekend in Italia. Le previsioni
    Clima12 Novembre 2025

    Meteo: perturbazione dalla Spagna porterà maltempo nel weekend in Italia. Le previsioni

    Prosegue il domino dell'anticiclone, ma nel weekend è previsto il ritorno del maltempo in Italia. Le previsioni meteo.
  • Meteo, weekend con piogge in arrivo: le regioni più esposte al maltempo
    Clima11 Novembre 2025

    Meteo, weekend con piogge in arrivo: le regioni più esposte al maltempo

    Meteo, le previsioni in vista del weekend: tornano le piogge al Nord, nel resto del Paese clima stabile.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: a inizio settimana piogge e maltempo! Poi freddo e neve: la tendenza
Tendenza14 Novembre 2025
Meteo: a inizio settimana piogge e maltempo! Poi freddo e neve: la tendenza
La tendenza per la prossima settimana indica una brusca svolta meteo soprattutto da giovedì 20, con afflusso di aria molto fredda e nevicate.
Meteo: domenica 16 novembre pioggia al Nord, ancora mite al Sud
Tendenza13 Novembre 2025
Meteo: domenica 16 novembre pioggia al Nord, ancora mite al Sud
Due perturbazioni in arrivo nel weekend: nel mirino il Nord e parte del Centro, ancora stabile al Sud con temperature oltre la media. La tendenza
Meteo, 2 perturbazioni in arrivo nel weekend: la tendenza da sabato 15 novembre
Tendenza12 Novembre 2025
Meteo, 2 perturbazioni in arrivo nel weekend: la tendenza da sabato 15 novembre
Anticiclone in ritirata nel weekend: tra sabato e domenica lascerà il passo a due diverse perturbazioni. Ecco dove arriverà la pioggia
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 14 Novembre ore 15:11

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154