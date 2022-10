Meteo, ci aspetta un weekend dalle temperature estive? La tendenza e le ultime previsioni

Cosa ci preannunciano le ultime previsioni meteo, ci aspetta davvero un weekend dalle temperature estive? Ecco le ultime tendenze per il fine settimana. A quanto pare potremo fare ancora gite fuori porta e godere dell'alta pressione oltre che di temperature sopra la media stagionale.

Previsioni meteo: dopo le perturbazioni torna il sereno

Prosegue ancora la fase di caldo anomalo per la presenza di una massa d’aria eccezionalmente mite associata all’Anticiclone Nord-Africano che occupa da giorni il Mediterraneo. Fino a quando andrò avanti questa particolare condizione climatica? Sicuramente ancora un po'. Dopo le perturbazioni dei prossimi giorni, infatti, che interesseranno solo alcune zone dell'Italia, nel fine settimana tornerà a splendere il sole.

Che tempo farà? Ebbene da giovedì 20 ottobre l’anticiclone inizierà ad indebolirsi sul Nord Italia. Di conseguenza venerdì 21 ottobre vi sarà un peggioramento per via dell'arrivo della quinta perturbazione del mese che sabato 22 potrebbe insistere sul Nord-Est andando così a determinare una certa instabilità.

Nello specifico giovedì

Nebbia in banchi al primo mattino su bassa Lombardia, Emilia e Toscana, ma in graduale dissolvimento; nuvole in aumento su Alpi, Nord-Ovest e Venezie con qualche pioggia dal pomeriggio e in serata sulle Alpi piemontesi e in Valle d’Aosta. Tempo soleggiato nel resto del Paese, con qualche nuvola in più tra Calabria e Sicilia, in serata anche al Centro e in Sardegna. Temperature massime in lieve calo al Nord-Ovest, per lo più invariate altrove e dappertutto superiori alla norma. Venti deboli, con rinforzi di Scirocco in serata sulla Sardegna.

TENDENZA GIORNI SUCCESSIVI

La tendenza per la parte finale della settimana resta ancora incerta. Tuttavia, gli ultimi dati a nostra disposizione confermano il passaggio, tra venerdì 21 e sabato 22 ottobre, di una nuova perturbazione atlantica (la n.5 del mese) sulle regioni centro-settentrionali. La parte più attiva del fronte dovrebbe investire il Nord Italia tra la seconda parte di venerdì e la mattina di sabato con precipitazioni diffuse, localmente anche intense e sotto forma di rovesci. Le aree maggiormente a rischio di fenomeni abbondanti sembrano al momento la Liguria, la Lombardia e il Triveneto, particolarmente la fascia pedemontana e prealpina dove non possiamo escludere locali nubifragi. Sabato in giornata la coda del fronte, scivolando lungo la Penisola, dovrebbe coinvolgere temporaneamente anche le regioni centrali, ma con fenomeni più diffusi sull'alta Toscana. Al Nord nel frattempo si andrà incontro a un miglioramento. La perturbazione non interesserà il Sud e le Isole dove al massimo si osserverà il passaggio di nuvolosità innocua.

Domenica 23 ottobre, con la rimonta dell'alta pressione di matrice sempre subtropicale, il tempo tornerà stabile e soleggiato in tutto il Centro-Sud e sull'Emilia Romagna, salvo in transito di nubi alte e sottili. Maggiore variabilità nel resto del Nord e tendenza ad un nuovo peggioramento tra il pomeriggio e la sera a partire da ovest per l'avvicinamento di un'altra perturbazione atlantica (la n.6), il cui transito sulle regioni settentrionali è al momento confermato nella giornata di lunedì 24 ottobre. Le temperature si manterranno di molto superiori alla norma con un clima da fine estate e dunque con caldo anomalo soprattutto al Centro-Sud dove, complice anche l'attivazione dei venti di Scirocco, si potrebbero localmente raggiungere i 30 gradi. Cali temporanei si potrebbero registrare limitatamente al Nord in coincidenza con le fasi perturbate.