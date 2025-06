Meteo, che tempo farà nella prima settimana di giugno? Alternanza tra piogge e caldo: le previsioni

L'Italia sta vivendo la prima fase di grande caldo con sole e temperature estive. L'anticiclone africano resiste nelle regioni del Centro-Sud, mentre al Nord sono previsti temporali e rovesci anche intensi con grandinate.

Meteo, l'estate è arrivata in Italia

Caldo ed afa in Italia alle prese con la prima vera ondata d'estate 2025. L'anticiclone resta l'indiscusso protagonista della prima settimana di giugno con caldo e temperature al di sopra della media del periodo in buona parte d'Italia. In particolare tanto caldo in Emilia Romagna, Centro-Sud e Isole con temperature che sfiorano e in alcuni casi hanno già superato i 30°.

Attenzione: nel fine settimana è previsto un ulteriore aumento con valori intorno ai 35-36°. Il Nord, invece, resta ai margini dell'anticiclone con un clima variabile e instabile a causa del transito di due perturbazioni: la prima è arrivata in queste ore, mentre la seconda è attesa tra mercoledì mattina e giovedì pomeriggio. Previste piogge e temporali intensi con il rischio di nubifragi e grandinate con un caldo contenuto, ma afoso. Da venerdì 6 giugno è previsto un miglioramento con una fase climatica stabile e temperature non superiori ai 30 gradi.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 3 giugno 2025: alternanza di nuvole nelle regioni del Nord, in particolare in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli con il rischio di fenomeni temporaleschi anche intensi. Nel pomeriggio il maltempo raggiungerà anche il resto del settore alpino, le vicine pianure del Piemonte, del Triveneto e della Lombardia nord-occidentale. Nel resto del Paese bel tempo soleggiato con sole e qualche qualche sottile velatura solo lungo l’Appennino. Stabili le temperature un pò ovunque, mentre al Centro-Sud si registano valori intorno ai 30° con picchi di anche 35° in Sardegna. Temperature più contenute al Nord con valori compresi tra i 29-30°.

Mercoledì 4 giugno 2025 ancora nuvole al Nord con il rischio di piogge e rovesci su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia occidentale e Liguria. Nel pomeriggio previsti temporali anche in Lombardia e il Trentino Alto Adige con il rischio di fenomeni associati anche a grandinate e nubifragi. Ancora sole al Centro-Sud con temperature estive con valori tra i 33-34°.

Che tempo farà nei prossimi giorni in Italia?

La tendenza meteo dei prossimi giorni in Italia è ancora nel segno dell'alta pressione ben piazzata al Centro-Sud con una massa d'aria calda di origine africana che fa registrare temperature di stampo estivo. Clima stabile e soleggiato al Centro-Sud, mentre le regioni settentrionali restano ancora al margine dell'anticiclone.

Giovedì 5 giugno 2025 è previsto l'arrivo della perturbazione n.2 del mese che si farà sentire lungo le Alpi e le Prealpi con piogge e temporali che interesseranno anche la Liguria. Anche al Sud non si esclude qualche rapido annuvolamento sulle regioni centrali e in Sardegna, mentre ancora sole e caldo in Sicilia.

Le previsioni meteo in vista del secondo weekend di giugno delineano un ulteriore riscaldamento della massa d’aria con temperature che si porterebbero fino a 6-8 gradi oltre le medie stagionali sfiorano così picchi di anche 35° al Sud e Isole. Al Nord ancora un clima instabile e variabile con il rischio di rapidi temporali.

La tendenza meteo della prossima settimana delinea una massa d'aria calda con tempo stabile e soleggiato anche al Nord. L'estate, insomma, sembra davvero arrivata! Come sempre per conferme e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.