Meteo, che tempo farà nel weekend? Le ultime previsioni

Una forte tempesta sta interessando l'Italia con temporali e rovesci intensi che, dopo aver colpito le regioni Nord, sono diretti verso il Centro-Sud. Sarà poi un weekend in parte "bagnato" con il rischio di nubifragi accompagnati da forti raffiche di vento e un brusco crollo delle temperature. Ecco le previsioni del fine settimana.

Meteo, le previsioni: torna il maltempo in Italia

Maltempo in Italia da Nord a Sud per il passaggio della tempesta Boris in azione anche sul nostro paese. Dopo una breve fase di stabilità atmosferica, il passaggio della perturbazione atlantica, la n.4 di settembre, ha riportato piogge e temporali da Nord a Sud.

Non solo, la perturbazione ha portato un cambio importante della circolazione atmosferica con l'arrivo di una massa d'aria fredda di origine polare riversatasi nel cuore del mar Mediterraneo. La prima fase di maltempo ha colpito le regioni del Nord, ma da oggi, giovedì 12 settembre, è previsto un peggioramento anche nelle regioni del Centro e in Sardegna. Le previsioni meteo delineano fenomeni temporaleschi intensi con il rischio di nubifragi e grandinate che hanno fatto scattare l'allerta meteo della Protezione Civile.

In brusco calo anche le temperature che sfioreranno valori autunnali con -6/7° rispetto a pochi giorni fa. Intanto sulle Alpi arriva la prima neve sotto i 2000 metri. Per il fine settimana previsto un progressivo miglioramento complice l'allontanamento della perturbazione verso est.

Ma entriamo nel dettaglio con giovedì 12 settembre: clima instabile e perturbato con piogge e temporali importanti sin dalle prime ore del mattino in Lombardia, regioni di Nord-Est, Levante ligure, regioni centrali tirreniche, Umbria, Sardegna, Marche e Abruzzo. Prime nevicate anche sulle Alpi orientali fin verso 1700-1900 metri. Non si escludono fenomeni temporaleschi e criticità per la presenza di nubifragi e grandinate con il maltempo che in serata raggiungerà anche la Campania. In sensibile calo le temperature massime, con picchi però al di sopra i 30 gradi su medio Adriatico e al Sud.

Venerdì 13 settembre bel tempo con sole al Nord-Ovest, sull’Emilia occidentale e sulla Sardegna, mentre schiarite sulla Sicilia. Nel resto del paese clima instabile con il rischio di piogge e rovesci nelle regioni di Nord-Est, Centro, ma anche Campania, Calabria, Basilicata e nord della Puglia. Neve sulle Alpi orientali e in Alto Adige fino verso 1600 metri. Temperature minime e massime in diminuzione ovunque.

Che tempo farà nel fine settimana in Italia?

La tendenza meteo per il secondo fine settimana di settembre delinea la presenza di una massa d'aria fresca da Nord a Sud, in particolare nella giornata di sabato 14 settembre 2024. Gli effetti della perturbazione n.4 del mese tendono ad attenuarsi complice l'allontanamento verso l'Europa orientale.

Sabato 14 settembre, infatti, è previsto un tempo prevalentemente soleggiato sui settori occidentali del Paese, anche se nelle prime ore del mattino non si escludono piogge e temporali in Calabria, Sicilia settentrionale e Puglia. Attenzione: sarà ancora una giornata ventosa con venti di Maestrale al Centro-Sud e venti a carattere di Fohn nelle valli alpine e su parte della Val Padana.

Anche domenica 15 settembre si delinea una giornata dal clima stabile e soleggiato complice l'allontanamento verso est della perturbazione. Non si escludono piogge residue in Molise, Puglia e nel Messinese e venti in attenuazione, soprattutto nelle regioni del Nord.