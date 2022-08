Meteo, che tempo farà negli ultimi giorni di agosto 2022: l'estate è davvero finita?

Gli ultimi giorni d'estate all'insegna del maltempo? Le previsioni meteo dell'ultima settimana di agosto delineano una condizione climatica instabile complice il passaggio della perturbazione n.6 del mese che segna il ritorno delle piogge e temporali da Nord a Sud. Come sarà il tempo? E soprattutto è giunta la fine dell'estate?

Meteo Italia: la perturbazione segna la fine dell'estate 2022?

Una perturbazione, la n.6 di agosto, è in arrivo sull'Italia nell'ultimo weekend di agosto. Le previsioni meteo delineano un paese climaticamente diviso in due tra sole e temporali complice il passaggio di correnti occidentali, più umide e instabili, pilotate dal passaggio della perturbazione sull’Europa centrale. La giornata di sabato 27 agosto è iniziata all'insegna del bel tempo quasi ovunque ad eccezione di qualche nuvolosità nelle regioni del Nord e alta Toscana. Dalle prime ore del pomeriggio la situazione potrebbe cambiare con l'arrivo di possibili rovesci e temporali nelle aree montuose delle regioni settentrionali, della Penisola e delle Isole. Successivamente, con il passare delle ore, rovesci anche localmente intensi potrebbero farsi sentire anche nella pianura padana interessando le aree interne e di pianura peninsulari.

Le temperature massime restano stabili con il clima che si conferma estivo con l'afa in aumento in alcune zone. L'estate non è finita, ma il caldo si farà sicuramente più sopportabile dopo settimane di ondate di calore e temperature record che hanno fatto scattare l'allarme siccità in diverse regioni.

Meteo previsioni, tendenza giorni successivi: tempo variabile e instabilità climatica

Come sarà il tempo nei prossimo giorni? La tendenza meteo dei giorni successivi si conferma variabile ed instabile. Per la giornata di domenica 28 agosto, il clima si delinea instabile in buona parte delle regioni di Nord-Ovest, Isole e Sud con la Protezione Civile che ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo gialla per rischio temporali e idrogeologico in 11 regioni. Piogge e rovesci, infatti, sono previsti nelle regioni di Nord-Est, Lombardia e lungo le regioni adriatiche con fenomeni temporaleschi anche nelle zone interne del Centro-Sud. In calo anche le temperature in particolare al Nord e Toscana.

Lunedì 29 agosto le previsioni segnalano un aumento dell'alta pressione lungo il Mediterraneo occidentale e sul Nord Italia. Non solo, persiste un clima instabile lungo l'Appennino centrale, la Basilicata e la Puglia. Il clima resta però estivo con sole e temperature nella media del periodo. Stessa sorte anche nella giornata di martedì 30 agosto con sole e caldo lungo tutto lo stivale e temperature in aumento al Centro-Nord e Sardegna.