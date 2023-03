Meteo, che tempo farà la prossima settimana? Ecco tutti i dettagli

Secondo le ultime previsioni meteo che tempo farà la prossima settimana? Ebbene l'inizio vedrà il cielo ricco di nuvole, ma poche piogge, ma da mercoledì le cose cambieranno e ci ritroveremo catapultati nella Primavera inoltrata. Ecco tutti i dettagli.

Previsioni meteo: che ci attende la prossima settimana?

Le previsioni meteo dell'ultima ora ci annunciano che la prossima settimana prenderà il via con correnti occidentali di origine atlantica. Lunedì 6 marzo, pertanto, la giornata trascorrerà all'insegna di ben due deboli perturbazioni: la prima in arrivo dalla Spagna e diretta verso il Sud. La seconda, invece, in arrivo dall’Europa nord-occidentale e diretta verso il Nord-Est. Potranno verificarsi quindi piovaschi sulle regioni nord-orientali, su quelle tirreniche e nelle due isole maggiori.

Nei giorni a seguire il tempo sarà variabile. Piogge? Poche e deboli. Incapaci di contrastare il problema siccità in cui riversa soprattutto il Nord d'Italia. Le temperature inizialmente rimarranno intorno alle medie stagionali o solo leggermente al di sopra, ma da metà settimana aumenteranno sensibilmente con valori anche oltre i 20 gradi sulle due Isole maggiori e sulle regioni del versante adriatico e ionico.

Nel dettaglio lunedì deboli piogge si potranno verificare: in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria di Levante, regioni tirreniche fino alla Campania e in serata anche in Calabria, Umbria, Sardegna occidentale e Sicilia. Le temperature risulteranno essere in lieve calo al Nord, regioni tirreniche e Sardegna, ma in lieve aumento sul medio-basso Adriatico.

Martedì invece avremo ampie schiarite sul medio Adriatico, Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia, al mattino anche su Alpi occidentali e Sardegna orientale. Maggiore nuvolosità nel resto d’Italia ma con pochi e deboli fenomeni su Friuli, Veneto orientale, estremo levante ligure, nordovest della Toscana, Lazio meridionale, Calabria tirrenica e Messinese. Le temperature? Non presenteranno grandi variazioni, a parte un aumento delle massime in Sardegna.

Tendenze meteo: il cambiamento dal giorno della Festa della donna

Cosa cambierà da mercoledì 8 marzo, giorno della Festa della Donna? Ebbene, le temperature da metà settimana tenderanno ad aumentare portandosi oltre la norma in tutta Italia con un clima da primavera inoltrata. Proprio mercoledì assisteremo ad una giornata di sole su Nordovest, Sardegna e lungo il settore centrale adriatico. Le temperature saranno ovunque in rialzo. Giovedì? La ventilazione da sud-ovest proseguirà determinando di conseguenza un ulteriore rialzo delle temperature che raggiungeranno valori pienamente primaverili diffusamente oltre i 15 gradi, ma con locali punte anche intorno ai 20 gradi.