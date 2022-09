Meteo, temporali al Centro Nord oggi e domani, ecco come evolverà la situazione nel weekend

La perturbazione numero 3 di settembre - che sta imperversando nelle regioni del Centro Nord - proseguirà anche nella giornata di domani. A non risentire di questa instabilità saranno le regioni del Sud, dove il tempo resterà soleggiato e le temperature registrate rimarranno al di sopra della media di periodo. Una situazione destinata a perdurare anche nel fine settimana? Ecco le tendenze meteo per il secondo week-end di settembre 2022.

Previsioni Meteo, oggi e domani Italia divisa in due

Le previsioni meteo ci mostrano lo stivale diviso in due, con piogge e temporali nelle regioni centro settentrionali e tempo soleggiato al Sud, dove si continuano a registrare gli effetti dell'anticiclone africano, con caldo anomalo e termometri che in alcuni casi arriveranno a sfiorare i 35/37°.

Così mentre il colpo di coda estivo dell'anticiclone africano fa sentire ancora i suoi effetti al Sud e sulle Isole, gran parte del Nord e del Centro si trovano in queste ore a fare i conti con trombe d'aria, nubifragi, allagamenti e frane.

La situazione di instabilità al Centro Nord proseguirà anche nella giornata di domani - venerdì 9 settembre - con maggiore possibilità di precipitazioni mattutine su Lombardia, Triveneto e su alcune zone dell'Emilia Romagna. Nella parte centrale della giornata annuvolamenti alternati a schiarite potranno interessare anche le regioni centrali tirreniche, provocando occasionali rovesci anche nelle regioni del Centro e in Campania. In serata migliorerà quasi ovunque.

Sole e caldo continueranno invece a dominare la scena al Sud e sulla Sicilia, dove i termometri continueranno a far registrare temperature ben al di sopra della media di periodo.

Tendenza meteo week-end 11-12 settembre

Le previsioni meteo per il prossimo fine settimana mostrano la tendenza a un temporaneo miglioramento sabato mattina, quando le nubi lasceranno il posto ad ampie schiarite nelle regioni del Triveneto e in Lombardia. Permangono invece annuvolamenti in Campania, dove non si esclude il rischio di precipitazioni. La situazione è destinata a un nuovo peggioramento già a partire dal pomeriggio di sabato, quando rovesci e temporali torneranno a imperversare su Veneto, Trenino, Lombardia ed Emilia-Romagna. Possibili annuvolamenti anche al Sud, con qualche precipitazione sparsa in Campania e Basilicata. In Sicilia invece continuerà a splendere il sole.

Le previsioni per domenica 12 settembre mostrano invece un netto miglioramento su tutto lo stivale, con possibili annuvolamenti che sul versante adriatico e sulle Alpi orientali potranno essere associati a brevi e locali piogge. Temperature decisamente gradevoli ovunque, con la colonnina di mercurio che farà registrare una lieve flessione anche al Sud.

Si tratterà comunque di una flessione destinata a una breve durata, e già a inizio settimana il caldo anomalo tornerà a farsi sentire.