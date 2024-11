Meteo, l’anticiclone comincia a cedere: tornano piogge e temporali in Italia: ecco dove

Prosegue la fase di tempo stabile in Italia con bel tempo e temperature superiori alla norma di anche 4-5° anche se all'inizio della prossima settimana è previsto un cambiamento. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, nuvole e temperature stabili grazie all'anticiclone

L'Italia sta vivendo una fase climatica stabile grazie alla presenza di una vasta aria di alta pressione che sta interessando anche i Paesi centro-settentrionali e orientali. Poche le variazioni previste in questi giorni sia dal punto di vista climatico che delle temperature anche se la presenza di una blanda circolazione ciclonica presente lungo il Mediterraneo occidentale potrebbe favorire nelle prossime ore un pò di instabilità con il rischio di qualche debole pioggia nelle Isole. Nel resto del paese prosegue il bel tempo grazie all'anticiclone anche se nelle prime ore del mattino e la sera non si esclude il rischio di fitte nebbie nelle regioni del Nord con un conseguente peggioramento della qualità dell’aria. Stabili le temperature con valori che si manterranno sui 3-4° oltre la norma del periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 6 novembre: nuvole tra Sicilia e Calabria dove non si esclude il rischio di sporadiche piogge, mentre nubi sparse lungo l’Adriatico, Sardegna ed estremo Nord-Ovest. Schiarite nel resto del paese e da segnalare la presenza di nebbie su buona parte della pianura padana e lungo le valli del Centro. Le temperature massime stazionarie con un lieve calo anche se i valori sono di gran lunga superiori alla media del periodo. Anche nella giornata di giovedì 7 novembre nuvolosità irregolare sulle Isole, in Calabria e lungo il medio-basso Adriatico, mentre schiarite nel resto del paese. Non si escludono piogge in Sicilia e Sardegna, mentre nel resto del paese bel tempo soleggiato.

Meteo, che tempo farà in vista del weekend?

La tendenza meteo per i prossimi giorni di novembre delineano, per la parte finale della settimana tra venerdì 8 e sabato 9 novembre, la presenza dell'alta pressione nelle regioni del Nord, mentre clima instabile al Sud e Isole. In particolare tra Sicilia e Sardegna è prevista nuvolosità irregolare e variabile con il rischio di piogge e temporali. Sul resto d'Italia bel tempo con clima stabile e soleggiato, mentre nebbie fitte in in Val Padana e diverse regioni del Nord. La presenza di una massa d'aria calda continuerà a farsi sentire nelle regioni del Centro-Nord con temperature al di sopra della media del periodo.

Da domenica 10 novembre è previsto un indebolimento dell'anticiclone che sarà sostituito da un flusso di correnti nord-orientali. Le previsioni meteo della prossima settimana delineano il ritorno del maltempo dapprima nelle regioni del Sud e poi anche al Nord con fenomeni intensi e un brusco calo delle temperature con valori che si avvicineranno alla norma. Con l'inizio della prossima settimana è previsto, quindi, un ridimensionamento dell’attuale anomalia termica positiva con temperature in linea con le medie stagionali. Naturalmente vi invitiamo come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.