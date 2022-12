Meteo Capodanno 2023: pioggia o sole? Ecco tutte le news

Cosa dicono le previsioni meteo per Capodanno 2023? Pioggia o sole? La curiosità è davvero tanta. Sia per via dei giorni di vacanza da trascorrere fuori di casa, sia per la semplice voglia di sapere cosa ci riserverà il nuovo anno dal punto di vista meteorologico, sono in molti a voler conoscere le tendenze meteo per gli ultimi giorno del 2022 e i primi del 2023. Ecco tutte le ultime news.

Previsioni meteo Capodanno 2023: alta pressione sempre più protagonista

Secondo le ultime tendenze meteo riguardanti il fine settimana di Capodanno 2023 il ruolo di protagonista sarà tutto dell’alta pressione che, protesa dal Nord Africa, in maniera sempre più decisa, si spingerà anche oltre le Alpi arrivando fino all’Europa centrale. Una massa d’aria ancora più mite, pertanto, porterà le temperature decisamente al di sopra della media stagionale, specie nelle aree più soleggiate e nelle zone montuose.

Il 2022 terminerà pertanto sabato 31 dicembre all'insegna del bel tempo. Avremo, nello specifico, ampie schiarite sulle Alpi, all'estremo Nord-Ovest, sul medio Adriatico, nel Lazio, al Sud e nelle Isole. Nuvole basse, invece, persisteranno nel resto del Centro-Nord, con la possibilità di qualche pioviggine su Liguria centrale e vicino Appennino, mentre in serata anche sulla pianura lombarda.

Come trascorrerà la lunga notte di Capodanno? La notte di San Silvestro, in cui molti saranno nelle varie piazze per ascoltare buona musica e far festa insieme ad amici e parenti, trascorrerà con temperature al di sopra della media stagionale. Si prevede la presenza di nebbia in:

Emilia Romagna

Umbria

Toscana

Lazio

Salento

L'inizio del 2023: sole e temperature in rialzo

Il nuovo anno prenderà il via domenica 1 gennaio con un cielo coperto e grigio in Toscana e al Nord e nubi basse in pianura. Vi saranno invece schiarite anche ampie su Alpi occidentali e in Alto Adige. In Emilia Romagna si faranno i conti con nebbie persistenti. Per il resto d'Italia il tempo risulterà essere prevalentemente soleggiato. In generale il clima sarà molto mite.

Lunedì 2 gennaio il cielo sarà ancora grigio, con una nuvolosità bassa anche compatta, sulle regioni settentrionali. Pioviggine su Liguria e Lombardia. Nuvolosità sparsa con ampie schiarite, invece, al Sud, nelle Isole maggiori e in gran parte del Centro.

Nei giorni successivi, i primi del 2023, secondo le ultime tendenze meteo, avremo un'anomalia termica spiccata in tutta l'Italia poiché le temperature saranno ben al di sopra della media stagionale. Queste condizioni favoriranno, sfortunatamente, un accumulo degli inquinanti atmosferici, che rischieranno di raggiungere concentrazioni elevate soprattutto nelle aree urbane del Nord Italia.