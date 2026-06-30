Meteo, cambia tutto: dopo il caldo arrivano temporali, vento e grandine. Le previsioni

Ultime ore di caldo intenso ed afoso su gran parte d'Italia con temperature quasi ovunque fino a 38-39°C. Da domani, mercoledì 1 luglio 2026, il maltempo torna infatti protagonista con l'arrivo della prima perturbazione del mese. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, luglio scaccia via il caldo africano: in arrivo piogge e temporali in Italia

La seconda intensa ondata di calore della stagione 2026 ha le ore contate: da mercoledì 1 luglio 2026 cambia tutto con l'arrivo di una perturbazione atlantica, la prima del mese, destinata a riportare piogge e temporali dapprima sulle regioni del Nord e poi al Centro-Sud. Non si escludono fenomeni temporaleschi intensi e violenti con tanto di allerte meteo, ma anche grandinate e criticità in diverse regioni del Paese.

La perturbazione n.1 di luglio, in discesa dal Nord Atlantico, interesserà dapprima le regioni del Nord nella giornata di mercoledì 1 luglio per poi raggiungere tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio sulle regioni del Centro-Sud. In arrivo c'è una fase temporalesca intensa e violenta con il rischio di grandinate e forti raffiche di vento e un calo deciso delle temperature che si avvicineranno su valori più vicini alla norma.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 30 giugno 2026: nubi e nuvole sin dalle prime ore del mattino su su Alpi e Prealpi orientali, mentre schiarite nel resto del Paese. Dal pomeriggio piogge e temporali in aumento su Alpi, Piemonte, Lombardia, zone interne e montuose del Centro, Appennino meridionale e rilievi delle Isole e in serata anche sull'Emilia Romagna. Stabili le temperature o in lieve calo con picchi di 35-37°C nella Val Padana orientale e nelle zone interne del Centro-Sud.

Mercoledì 1 luglio 2026 arriva il deciso cambio di rotta: piogge e temporali sin dal mattino sulle Alpi con un clima destinato a peggiorare anche nel pomeriggio nell’interno della Sicilia e lungo l’Appennino centro-meridionale. Piogge e temporali diffusi anche al Nord, ma anche in Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. In calo le temperature, in particolare al Nord per il passaggio di un fronte temporalesco intenso.

Meteo, che tempo farà nei prossimi giorni in Italia?

La tendenza meteo per la seconda parte della settimana delinea un clima instabile e variabile per via del transito della perturbazione atlantica che, dopo aver interessato le regioni del Nord, si allungherà da giovedì 2 luglio anche al Centro-Sud mettendo così fine alla seconda intensa ondata di calore della stagione.

Nella giornata di giovedì 2 luglio 2026 piogge e rovesci su Emilia Romagna, Lazio, bassa Toscana, Abruzzo e dal pomeriggio anche su Sardegna, Campania e nelle zone interne del resto del Sud. In calo le temperature con un valori che rientrano nella media del periodo.

Venerdì 3 luglio 2026 l'alta pressione torna a rinforzarsi in Italia, mentre al Sud non si esclude il rischio di rovesci e temporali con forti venti. In lieve crescita le temperature su Sardegna e Centro Nord. Secondo le attuali proiezioni il meteo del weekend delinea un miglioramento generale con un aumento delle temperature in particolare sulle zone di Nord-Ovest.