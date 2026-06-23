Meteo, caldo record in Francia: 40 morti, piano sanitario Orsan e chiusure a Parigi

La Francia affronta giorni di caldo estremo, con temperature oltre i 40 gradi in diverse aree del Paese, allerte massime e ripercussioni sempre più evidenti sulla vita quotidiana, sui servizi sanitari e sui luoghi simbolo del turismo internazionale.

Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha aperto la cellula di crisi interministeriale dedicata all’ondata di calore, richiamando l’attenzione su un’emergenza spesso sottovalutata durante le giornate più afose: gli annegamenti. Dal 18 giugno a oggi sono 40 le persone morte in cinque giorni mentre cercavano sollievo in mare, nei fiumi o in specchi d’acqua non sempre sicuri.

Meteo Francia, 40 annegamenti durante l’ondata di caldo

Lecornu ha definito quella degli annegamenti una “triste piaga”. Con il caldo record, molte persone cercano refrigerio tuffandosi in zone non sorvegliate o affrontando mare e corsi d’acqua senza valutare adeguatamente correnti, fondali e condizioni di sicurezza.

Le autorità francesi hanno rinnovato l’appello alla prudenza, soprattutto per i più giovani e per chi sceglie di fare il bagno lontano da spiagge attrezzate o aree controllate. In piena emergenza caldo, il rischio non riguarda quindi soltanto disidratazione, colpi di calore e malori, ma anche comportamenti imprudenti messi in atto per trovare un po’ di sollievo.

Attivato il piano Orsan: cosa cambia per ospedali e assistenza sanitaria

Al termine della riunione con i ministri, il governo francese ha annunciato l’attivazione del livello 2 del piano Orsan, il dispositivo nazionale che rafforza la risposta sanitaria nelle situazioni di emergenza.

La misura prevede un coordinamento più stretto tra le strutture sanitarie, il controllo costante della disponibilità di posti e servizi ospedalieri, una maggiore mobilitazione dei medici di base e un monitoraggio specifico sulle persone fragili.

Le case di riposo, gli ospedali e le strutture assistenziali sono tra i luoghi più attenzionati in queste ore. In caso di ulteriore pressione sul sistema sanitario, il piano consente anche di rinviare alcuni appuntamenti ospedalieri non urgenti, considerandolo però un provvedimento da adottare soltanto se necessario.

Parigi soffoca: Torre Eiffel chiusa in anticipo, orari ridotti anche al Louvre

L’ondata di calore sta mettendo sotto pressione anche Parigi. La Torre Eiffel ha annunciato la chiusura anticipata a partire dalle ore 16 per l’afa che da giorni incombe sulla capitale francese.

Anche il Museo del Louvre ha comunicato una riduzione eccezionale degli orari: da mercoledì 24 giugno a sabato 27 giugno 2026 il museo dovrebbe chiudere alle 16, anziché alle 18.

Due decisioni che raccontano quanto la situazione sia diventata complessa anche per i principali luoghi culturali e turistici della città. Il caldo non sta incidendo solo sulla salute delle persone, ma anche sui trasporti, sulle attività lavorative, sulla gestione degli spazi pubblici e sull’organizzazione dei servizi.

Bordeaux oltre i 40 gradi: temperature più alte di molte città del mondo

Bordeaux è stata tra le città più colpite dal caldo estremo, con temperature superiori ai 40 gradi. I media francesi parlano di valori eccezionali per il periodo e di una situazione che ha portato diverse località del Paese a registrare temperature paragonabili a quelle di aree desertiche o normalmente associate a climi torridi.

La Francia si è ritrovata così più calda, per alcune ore, di città come Marrakech, Il Cairo, Rio de Janeiro e Bangkok. Un dato che ha acceso il dibattito sull’intensità dell’ondata di calore e sulla capacità delle città europee di affrontare estati sempre più difficili.

Corinne Lepage: “Le città non sono progettate per questo clima”

A commentare la situazione è stata anche Corinne Lepage, ex ministra francese dell’Ambiente. In un’intervista ha ricordato che negli ultimi anni sono stati adottati alcuni interventi contro il cambiamento climatico, ma che le misure non sarebbero sufficienti rispetto alla trasformazione in corso.

Secondo Lepage, la Francia e l’Europa dovranno ripensare profondamente l’organizzazione delle città, delle abitazioni e degli spazi pubblici. Le aree urbane, progettate per condizioni climatiche diverse, si trovano oggi a fare i conti con temperature estreme, notti tropicali e periodi di caldo sempre più lunghi.

Caldo estremo in Francia: l’emergenza continua

L’ondata di calore resta sotto stretta osservazione. Il governo francese mantiene alta l’attenzione su ospedali, anziani, bambini, scuole, approvvigionamenti idrici, siccità e rischio incendi nelle aree boschive. L’invito delle autorità è chiaro: evitare le ore più calde, idratarsi, proteggere le persone fragili e non sottovalutare i pericoli legati a bagni improvvisati in mare o nei fiumi.