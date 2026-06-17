Meteo Italia, caldo record in arrivo il 18 giugno 2026: scatta l'allerta caldo in 17 città. Ecco dove

Al via la seconda intensa ondata di calore del 2026. Il Ministero della Salute ha comunicato per domani, giovedì 18 giugno 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo caldo per temperature elevate. Scopriamo tutte le città a rischio.

Allerta meteo per temperature elevate il 18 giugno 2026: le città da bollino arancione

L'Italia è nuovamente nella morsa del caldo africano. Dopo la rimonta dell'alta pressione di matrice nord-africana il clima torna a farsi di stampo estivo con un innalzamento delle temperature in Italia. Una nuova ondata di calore, la seconda della stagione, sta per iniziare con il Ministero della Salute che ha diramato per la giornata di giovedì 18 giugno 2026 un nuovo bollettino di allerta meteo caldo. Nelle prossime ore, infatti, previsto un aumento importante delle temperature che tenderanno a superare i 33-34° in diverse regioni al punto da far scattare l'allerta meteo caldo di livello 2. Ricordiamo che il livello 2 di allerta meteo caldo segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

A seguire la lista delle città interessate dal bollino arancione di allerta per temperature elevate il 18 giugno 2026 in Italia:

Bologna

Brescia

Firenze

Perugia

Torino

Allerta caldo in Italia: le città da bollino giallo il 18 giugno 2026

Attenzione: sempre per giovedì 18 giugno 2026 il Ministero della Salute ha emesso anche un bollettino di allerta meteo caldo di livello 1 contrassegnato dal bollino giallo. In questo caso si tratta di un livello inferiore rispetto al bollino arancione, ma ugualmente indica la presenza di condizioni climatiche che potrebbero poi scatenare un'ondata di calore.

Ecco tutte le città contrassegnate dal bollino giallo di allerta meteo caldo per il 18 giugno 2026 in Italia:

Ancona

Bolzano

Frosinone

Latina

Milano

Napoli

Pescara

Rieti

Roma

Venezia

Verona

Viterbo

Il Ministero della Salute durante una ondata di calore invita tutti i cittadini, in particolare i soggetti a rischio e fragili, ad evitare di uscire nelle ore più calde del giorno. Non solo, è consigliato anche di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e di non praticare attività sportive all'aperto. Infine è importante idratarsi costantemente bevendo tanta acqua e far arieggiare le stanze.