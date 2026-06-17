FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo Italia, caldo record in arrivo il 18 giugno 2026: scatta l'...

Meteo Italia, caldo record in arrivo il 18 giugno 2026: scatta l'allerta caldo in 17 città. Ecco dove

Il caldo africano torna protagonista in Italia con un nuovo bollettino di allerta meteo caldo. Scopriamo la lista delle città a rischio.
Clima17 Giugno 2026 - ore 17:38 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima17 Giugno 2026 - ore 17:38 - Redatto da Redazione Meteo.it

Al via la seconda intensa ondata di calore del 2026. Il Ministero della Salute ha comunicato per domani, giovedì 18 giugno 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo caldo per temperature elevate. Scopriamo tutte le città a rischio.

Allerta meteo per temperature elevate il 18 giugno 2026: le città da bollino arancione

L'Italia è nuovamente nella morsa del caldo africano. Dopo la rimonta dell'alta pressione di matrice nord-africana il clima torna a farsi di stampo estivo con un innalzamento delle temperature in Italia. Una nuova ondata di calore, la seconda della stagione, sta per iniziare con il Ministero della Salute che ha diramato per la giornata di giovedì 18 giugno 2026 un nuovo bollettino di allerta meteo caldo. Nelle prossime ore, infatti, previsto un aumento importante delle temperature che tenderanno a superare i 33-34° in diverse regioni al punto da far scattare l'allerta meteo caldo di livello 2. Ricordiamo che il livello 2 di allerta meteo caldo segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

A seguire la lista delle città interessate dal bollino arancione di allerta per temperature elevate il 18 giugno 2026 in Italia:

  • Bologna
  • Brescia
  • Firenze
  • Perugia
  • Torino

Allerta caldo in Italia: le città da bollino giallo il 18 giugno 2026

Attenzione: sempre per giovedì 18 giugno 2026 il Ministero della Salute ha emesso anche un bollettino di allerta meteo caldo di livello 1 contrassegnato dal bollino giallo. In questo caso si tratta di un livello inferiore rispetto al bollino arancione, ma ugualmente indica la presenza di condizioni climatiche che potrebbero poi scatenare un'ondata di calore.

Ecco tutte le città contrassegnate dal bollino giallo di allerta meteo caldo per il 18 giugno 2026 in Italia:

  • Ancona
  • Bolzano
  • Frosinone
  • Latina
  • Milano
  • Napoli
  • Pescara
  • Rieti
  • Roma
  • Venezia
  • Verona
  • Viterbo

Come comportarsi in caso di ondate di calore?

Il Ministero della Salute durante una ondata di calore invita tutti i cittadini, in particolare i soggetti a rischio e fragili, ad evitare di uscire nelle ore più calde del giorno. Non solo, è consigliato anche di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e di non praticare attività sportive all'aperto. Infine è importante idratarsi costantemente bevendo tanta acqua e far arieggiare le stanze.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, caldo africano in arrivo, temperature in forte aumento: dove si toccheranno i valori più alti
    Clima17 Giugno 2026

    Meteo, caldo africano in arrivo, temperature in forte aumento: dove si toccheranno i valori più alti

    Anticiclone nordafricano in rinforzo sull’Italia: temperature in forte aumento e picco del caldo da domenica, con punte fino a 37-38 gradi.
  • Meteo, arriva il caldo africano in Italia con temperature più alte della norma. Le previsioni
    Clima17 Giugno 2026

    Meteo, arriva il caldo africano in Italia con temperature più alte della norma. Le previsioni

    L'anticiclone nord-africano entra nel vivo con la seconda ondata di calore. Temperature in aumento in Italia con picchi fino a 37°.
  • Meteo, anticiclone africano sull’Italia: caldo intenso e notti tropicali. Ecco dove
    Clima16 Giugno 2026

    Meteo, anticiclone africano sull’Italia: caldo intenso e notti tropicali. Ecco dove

    Cosa dicono le previsioni meteo sull'anticiclone africano in Italia che causerà caldo intenso e notti tropicali? Le ultime previsioni.
  • Meteo Roma, ondata di caldo africano in arrivo: picchi fino a 37°C. Le previsioni
    Clima16 Giugno 2026

    Meteo Roma, ondata di caldo africano in arrivo: picchi fino a 37°C. Le previsioni

    Anche Roma si prepara a "vivere" dei giorni bollenti per l'arrivo di una massa d'aria calda subtropicale che farà impennare le temperature.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, weekend del solstizio con ondata di caldo eccezionale: la tendenza
Tendenza17 Giugno 2026
Meteo, weekend del solstizio con ondata di caldo eccezionale: la tendenza
Ondata di caldo: rischio di nuovi record di temperatura per il mese di giugno. Picchi di 38 gradi al Centro-nord. La tendenza meteo dal 20-21 giugno
Meteo, dominio dell'Anticiclone nord-africano: caldo in aumento fino a 38 gradi. Ecco quando
Tendenza16 Giugno 2026
Meteo, dominio dell'Anticiclone nord-africano: caldo in aumento fino a 38 gradi. Ecco quando
Ondata di caldo molto intensa su mezza Europa e anche in Italia con valori sopra la norma e afa in aumento. La tendenza meteo dal 19 giugno
Meteo, in arrivo un'intensa ondata di caldo
Tendenza15 Giugno 2026
Meteo, in arrivo un'intensa ondata di caldo
Secondo i dati attuali l'ondata di caldo potrebbe essere eccezionale per durata, estensione e intensità. La calura si farà più intensa nel fine settimana
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 17 Giugno ore 19:31

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154