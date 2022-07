Meteo, arriva il caldo rovente: temperature tra 35 e 40 gradi. Dove e quando

La nuova ondata di caldo intenso, secondo le ultime previsioni meteo, porterà le temperature a salire e a raggiungere tra i 35 e 40 gradi. In alcune regioni d'Italia il caldo si farà sentire maggiormente che in altri. Ecco dove l'anticiclone sudafricano si farà sentire di più e da quando.

Previsioni meteo: temperature in forte rialzo

Le previsioni meteo annunciano temperature in salite su tutta Italia a partire dal 13 luglio 2022. Cosa dovremo aspettarci? Mercoledì le temperature inizieranno a salire soprattutto a Ovest raggiungendo picchi di 34 e 35 gradi. Sul versante adriatico invece si beneficerà ancora dell'influsso della ventilazione degli ultimi giorni portata dalla ventilazione e i termometri non si spingeranno oltre i 30 gradi.

Giovedì 14 luglio il clima sarà nettamente più caldo. I benefici sulle zone dell'Adriatico spariranno e il termometro comincerà a salire un po' ovunque. La giornata di venerdì sarà la più rovente. Il caldo sarà in intensificazione con valori molti vicini ai 40 gradi in Pianura Padana e in aumento anche nelle altre zone. Nelle regioni centrali tirreniche oltre che in Sardegna si arriverà a toccare punte di 36-37 gradi.

Caldo intenso: un fine settimana di fuoco

Come sarà il weekend? Ebbene per il fine settimana si prospetta, secondo le ultime tendenze meteo, un breve calo termico per l’afflusso di aria meno calda. I valori saranno comunque elevati e si raggiungeranno picchi di 35-37 gradi, soprattutto sulla bassa Pianura Padana e nelle zone interne.

La canicola si farà sempre più intensa e, a partire dall'inizio della settimana successiva, si farà ancora più intensa. Dovremo attenderci temperature record per il mese di luglio e picchi di 40 gradi in diverse zone.