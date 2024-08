Meteo, caldo in aumento: le previsioni per i prossimi giorni

L'anticiclone africano non molla la presa nelle regioni del Centro-Sud e nei prossimi giorni si conferma la tendenza meteo di caldo, afa e temperature roventi. Breve tregua al Nord con l'arrivo di una forte ed intensa perturbazione che riporta piogge e temporali. Ecco le previsioni.

Meteo, caldo al Centro-Sud e piogge al Nord

Fa sempre più caldo al Centro-Sud con caldo, afa e temperature bollenti, mentre al Nord tra martedì 6 e mercoledì 7 agosto è previsto il passaggio di una perturbazione che segna il ritorno di fenomeni temporaleschi anche intensi. La perturbazione atlantica in transito sull’Europa centrale andrà a toccare anche le Alpi con un conseguente clima instabile e variabile. L'alta pressione, invece, domina la scena nel resto del paese con l'anticiclone africano che tenderà ad intensificarsi nei prossimi giorni con una nuova ondata di calore e temperature che si faranno sempre più intense. Non si escludono, infatti, picchi di anche 40° in diverse regioni.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 6 agosto: bel tempo e sole da Nord a Sud con qualche nuvola solo a ridosso delle Alpi. Nel pomeriggio nuvole in aumento nelle zone di montagna con il rischio di piogge su Alpi, lungo l’Appennino e settori interni della Sicilia. Stabili le temperature con valori compresi tra i 34-37°. Mercoledì 7 agosto sole e caldo al Centro-Sud con il rischio di qualche breve e isolato temporali di calore sull’Appennino centrale e sui rilievi della Sicilia. Nelle regioni del Nord piogge e rovesci in Veneto ed Emilia, ma con il passare delle ore il maltempo raggiungerà il Piemonte, la Lombardia e la zona ovest Emilia. Le temperature massime in lieve flessione al Nord, mentre in crescita al Centro-Sud.

Meteo, la tendenza in vista del secondo weekend di agosto

Le previsioni meteo per la seconda parte della settimana di agosto delineano un clima stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale. Nel dettaglio: giovedì 8 agosto cielo sereno o poco nuvoloso su buona parte del paese e non si escludono rapidi piogge nelle ore più calde sulle zone montuose e su rilievi abruzzesi, della Basilicata e della Sicilia. Nel weekend l'anticiclone africano si farà ancora più dominante con l'assenza di fenomeni temporaleschi e un'intensificazione del caldo e dell’afa con le temperature intorno ai 35 gradi e picchi di 37-40 gradi

Stando alle proiezioni meteo anche la settimana di Ferragosto sarà nel segno dell'anticiclone africano e del grande caldo con sole e temperature bollenti lungo tutto lo stivale, anche se la forza dell'anticiclone potrebbe cominciare a diminuire al Nord. Naturalmente si tratta di una evoluzione e come tale andrà verificata negli aggiornamenti dei prossimi giorni.