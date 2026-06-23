FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, caldo africano senza tregua sull’Italia: da metà settimana...

Meteo, caldo africano senza tregua sull’Italia: da metà settimana atteso un nuovo picco. Le previsioni

Non si placa l'ondata di caldo africano sull'Italia alle prese con temperature anomale e valori che sfiorano i 40°.
Clima23 Giugno 2026 - ore 16:15 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima23 Giugno 2026 - ore 16:15 - Redatto da Redazione Meteo.it

Il bollente anticiclone nord-africano non molla la presa sull'Italia dove sono previste ancora temperature elevate anche nelle ore notturne e sulle zone di montagna. Scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, caldo africano da record in Italia

La seconda ondata di calore del 2026 si conferma la più lunga ed intensa con temperature eccezionali lungo tutto il Mediterraneo. Caldo eccezionale anche in Francia dove sono previsti fino a 42-43°, mentre in Italia l'alta pressione si conferma l'indiscussa protagonista con un clima caldo, soleggiato ed afoso.

Nonostante una parziale attenuazione del bollente Anticiclone Nord-Africano per il transito di qualche nuvola al Nord, le previsioni meteo delineano un fine settimana da bollino rosso in diverse città italiane con allerta meteo per ondate di calore.

Anche la notte fa molto caldo con le temperature che, da Nord a Sud, non scendono mai al di sotto dei 20°. Anche in vista del fine settimana, l'ultimo di giugno 2026, il clima sarà afoso e rovente con temperature anomale, mentre in montagna lo zero termico sfiora i 4.500 metri.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 24 giugno 2026: bel tempo in gran parte del Paese, mentre nel pomeriggio nuvole in aumento con il rischio di temporali di calore su Alpi, settore occidentale della Pianura Padana, Liguria, Emilia Occidentale, zone appenniniche, montagne della Sicilia e rilievi della Sardegna. Il caldo resta intenso nonostante una lieve flessione delle temperature massime al Nord-Ovest.

Giovedì 25 giugno 2026 nuvole innocue nelle prime ore del mattino al Nord-Est, mentre sole nel resto d'Italia. Nel pomeriggio non si esclude il rischio di isolati rovesci e temporali su Alpi, zone appenniniche e rilievi delle Isole Maggiori. Il caldo non demorde con temperature ancora da record.

Meteo, che tempo farà nel weekend in Italia? Caldo torrido da Nord a Sud

Le previsioni meteo a lunga scadenza non mostrano segni di cedimento dell'anticiclone nord-africano destinato a dominare la scena fino all'inizio del mese di luglio 2026. L'alta pressione, protesa dal Nord Africa verso il nostro continente, farà da blocco verso le correnti atlantiche e le relative perturbazioni garantendo il perdurare della seconda ondata di calore della stagione.

Al momento non si sa ancora con precisione quando finirà questa ondata di caldo, anzi tra il weekend e l'inizio della prossima settimana l'afa dovrebbe intensificarsi con nuovi record di temperature. Caldo intenso e temperature anomale da Nord a Sud con i valori che nemmeno la notte scenderanno sotto i 20° con il persistere del fenomeno delle notti tropicali.

Anche venerdì 26 giugno 2026 giornata soleggiata con qualche annuvolamento in aumento solo sulle zone di montagna a ridosso dell’Appennino meridionale, dei rilievi di Sardegna e Sicilia e sull’arco alpino. Stabili le temperature o in crescita con valori quasi ovunque sopra i 30° e picchi fino a 38° al Nord e Toscana. Nel weekend clima soleggiato e afoso con nuovi record di temperature.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, allerta caldo il 24 giugno 2026 in Italia. La lista delle città a rischio per bollino dal rosso al giallo
    Clima23 Giugno 2026

    Meteo, allerta caldo il 24 giugno 2026 in Italia. La lista delle città a rischio per bollino dal rosso al giallo

    Un'altra giornata di "fuoco" in Italia con temperature roventi e nuova allerta meteo per ondate di calore da Nord a Sud. Il bollettino.
  • Meteo, allerta gialla per maltempo e criticità il 24 giugno 2026 in Italia: ecco dove
    Clima23 Giugno 2026

    Meteo, allerta gialla per maltempo e criticità il 24 giugno 2026 in Italia: ecco dove

    La Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo in alcune regioni d'Italia. Previsti fenomeni intensi.
  • Meteo, caldo record in Francia: 40 morti, piano sanitario Orsan e chiusure a Parigi
    Clima23 Giugno 2026

    Meteo, caldo record in Francia: 40 morti, piano sanitario Orsan e chiusure a Parigi

    La Francia è stretta nella morsa di un’ondata di caldo eccezionale: 40 annegamenti, piano sanitario Orsan e chiusure a Parigi.
  • Spagna nella morsa del caldo: temperature fino a 41 gradi, ecco le zone più colpite
    Clima23 Giugno 2026

    Spagna nella morsa del caldo: temperature fino a 41 gradi, ecco le zone più colpite

    L’ondata di caldo eccezionale continua a interessare gran parte dell’Europa occidentale, con temperature fino a 41°C in Spagna.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: ultima parte di settimana con caldo in intensificazione al Sud! Notti con oltre 20 gradi
Tendenza23 Giugno 2026
Meteo: ultima parte di settimana con caldo in intensificazione al Sud! Notti con oltre 20 gradi
La tendenza meteo per l'ultima parte della settimana indica una calura sempre più intensa, anche al Sud. Instabilità sui rilievi ma meno diffusa
Meteo: seconda parte di settimana con caldo ancora più intenso! La tendenza
Tendenza22 Giugno 2026
Meteo: seconda parte di settimana con caldo ancora più intenso! La tendenza
La tendenza meteo per la seconda parte della settimana indica un caldo sempre più intenso, soprattutto sul finire del mese, in particolare al Sud
Meteo, ondata di caldo africano fino alla fine del mese: la tendenza
Tendenza21 Giugno 2026
Meteo, ondata di caldo africano fino alla fine del mese: la tendenza
L'ondata di caldo africano in atto sarà particolarmente lunga: durerà almeno fino alla fine del mese e probabilmente fino a inizio luglio con temperature sopra la norma di 10 gradi. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 23 Giugno ore 19:58

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154