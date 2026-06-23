Meteo, caldo africano senza tregua sull’Italia: da metà settimana atteso un nuovo picco. Le previsioni

Il bollente anticiclone nord-africano non molla la presa sull'Italia dove sono previste ancora temperature elevate anche nelle ore notturne e sulle zone di montagna. Scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, caldo africano da record in Italia

La seconda ondata di calore del 2026 si conferma la più lunga ed intensa con temperature eccezionali lungo tutto il Mediterraneo. Caldo eccezionale anche in Francia dove sono previsti fino a 42-43°, mentre in Italia l'alta pressione si conferma l'indiscussa protagonista con un clima caldo, soleggiato ed afoso.

Nonostante una parziale attenuazione del bollente Anticiclone Nord-Africano per il transito di qualche nuvola al Nord, le previsioni meteo delineano un fine settimana da bollino rosso in diverse città italiane con allerta meteo per ondate di calore.

Anche la notte fa molto caldo con le temperature che, da Nord a Sud, non scendono mai al di sotto dei 20°. Anche in vista del fine settimana, l'ultimo di giugno 2026, il clima sarà afoso e rovente con temperature anomale, mentre in montagna lo zero termico sfiora i 4.500 metri.



Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 24 giugno 2026: bel tempo in gran parte del Paese, mentre nel pomeriggio nuvole in aumento con il rischio di temporali di calore su Alpi, settore occidentale della Pianura Padana, Liguria, Emilia Occidentale, zone appenniniche, montagne della Sicilia e rilievi della Sardegna. Il caldo resta intenso nonostante una lieve flessione delle temperature massime al Nord-Ovest.

Giovedì 25 giugno 2026 nuvole innocue nelle prime ore del mattino al Nord-Est, mentre sole nel resto d'Italia. Nel pomeriggio non si esclude il rischio di isolati rovesci e temporali su Alpi, zone appenniniche e rilievi delle Isole Maggiori. Il caldo non demorde con temperature ancora da record.

Meteo, che tempo farà nel weekend in Italia? Caldo torrido da Nord a Sud

Le previsioni meteo a lunga scadenza non mostrano segni di cedimento dell'anticiclone nord-africano destinato a dominare la scena fino all'inizio del mese di luglio 2026. L'alta pressione, protesa dal Nord Africa verso il nostro continente, farà da blocco verso le correnti atlantiche e le relative perturbazioni garantendo il perdurare della seconda ondata di calore della stagione.

Al momento non si sa ancora con precisione quando finirà questa ondata di caldo, anzi tra il weekend e l'inizio della prossima settimana l'afa dovrebbe intensificarsi con nuovi record di temperature. Caldo intenso e temperature anomale da Nord a Sud con i valori che nemmeno la notte scenderanno sotto i 20° con il persistere del fenomeno delle notti tropicali.

Anche venerdì 26 giugno 2026 giornata soleggiata con qualche annuvolamento in aumento solo sulle zone di montagna a ridosso dell’Appennino meridionale, dei rilievi di Sardegna e Sicilia e sull’arco alpino. Stabili le temperature o in crescita con valori quasi ovunque sopra i 30° e picchi fino a 38° al Nord e Toscana. Nel weekend clima soleggiato e afoso con nuovi record di temperature.