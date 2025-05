Meteo, caldo africano in arrivo con punte oltre 35 gradi: ecco le città più calde

Caldo e afa in Italia complice l'arrivo dell'anticiclone nord-africano che farà impennare le temperature con picchi di oltre 30° in diverse città. L'estate è alle porte con la prima ondata di calore!

Meteo, l'Italia nella morsa del caldo per l'anticiclone africano

Il mese di maggio sta per terminare lasciando così spazio all'arrivo dell’estate meteorologica in Italia. L'anticiclone nord-africano in arrivo dalla Penisola iberica verso la regione alpina e il Mediterraneo centrale garantirà nelle prossime ore bel tempo con sole lungo tutto lo stivale. Non solo, l'anticiclone sarà accompagnato anche da una massa d'aria calda di matrice sub-tropicale che farà impennare le temperature con picchi di oltre 30°, valori tipici del mese di luglio. L'anomalia più marcata delle temperature è prevista nelle regioni del Nord dove sono previsti +5-6° rispetto alla media, ma anche lungo l'alto Tirreno e la Sardegna dove sono previsti picchi superiori ai 30°. Tra domenica 1 giugno e l'inizio della prossima settimana è previsto il primo indebolimento dell'anticiclone per l'arrivo di una perturbazione atlantica.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 30 maggio 2025: sole e bel tempo in tutto il Paese con il rischio di qualche annuvolamento temporaneo a ridosso dei rilievi. Nuvole nelle prime ore del mattino a Nord-Est e regioni centrali adriatiche, mentre temperature in lieve flessione su Abruzzo, Molise, regioni del Sud e Sicilia con valori compresi tra i 20° e 25°. Anche sabato 31 maggio 2025 clima stabile e soleggiato anche se nel corso della giornata non si escludono velature sulle regioni settentrionali e lo sviluppo di cumuli di scarso spessore attorno ai rilievi. Nel pomeriggio possibile rischio di rovesci a carattere isolato nelle Alpi piemontesi e lombarde, tra le Dolomiti e la Carnia.

Meteo, che tempo farà nel weekend del 2 giugno 2025?

La tendenza meteo in vista del ponte del 2 giugno 2025, Festa della Repubblica, è nel segno dell'anticiclone nord-africano che continua a dominare buona parte del Paese. Sole e caldo di stampo estivo ovunque, anche se da domenica 1 giugno 2025, giorno che dà il via all’estate meteorologica, l’alta pressione inizierà ad indebolirsi complice il passaggio di una perturbazione atlantica nelle regioni del Nord. Non si esclude il rischio di rovesci e temporali nelle le regioni alpine, ma anche sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli.

Al Centro-Sud, invece, il tempo resterà stabile e soleggiato complice la presenza dell’alta pressione che favorirà un aumento delle temperature con valori di stampo estivo e massime superiori ai 30 gradi. Al Nord, complice il passaggio della perturbazione, le temperature saranno più in linea con le medie stagionali con valori compresi tra i 24° e 27°. La tendenza meteo per la seconda parte della settimana delinea un ritorno dell'alta pressione anche nelle regioni del Nord con un nuovo possibile aumento delle temperature per l'arrivo dal Nord Africa di una massa d'aria caldo che potrebbe far schizzare le temperature anche intorno ai 35°.