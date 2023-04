Meteo, brusco calo termico: rischio gelate, ecco dove

L'Italia deve fare i conti con uno stravolgimento climatico causato dalla perturbazione n.1 di aprile che ha riportato freddo, pioggia e neve nel nostro paese. Tornano, infatti, freddo e rovesci in diverse regioni con un clima instabile che perdurerà fino al giorno di Pasqua. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia, freddo e temperature in calo come se fosse inverno

Una nuova ondata di freddo è arrivata in Italia complice una massa d'aria fredda di origine artica proveniente dalla Scandinavia. Da mercoledì 5 aprile clima freddo e piogge in diverse regioni con una situazione climatica che rimarrà instabile fino a Pasqua con un brusco calo delle temperature che si riavvicineranno a valori da fine inverno. Nei prossimi giorni fasi di bel tempo e sole si alterneranno a momenti di nuvole e piogge previste prima nelle regioni del Centro-Sud e successivamente nella zona di Nord-Ovest. Al momento non è ancora chiaro che tempo farà a Pasqua e Pasquetta, ma lo scenario più probabile è quello di una instabilità climatica che si farà sentire soprattutto nelle regioni del Centro Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 5 aprile: sole e bel tempo nelle regioni del Nord. Nel resto del paese nuvole sparse con possibilità di rovesci e temporali su Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Non solo, è prevista anche la neve sulle zone appenniniche oltre 500-1000 metri. In calo ovunque le temperature con il rischio di gelate nelle pianure del Centro-Nord. Per giovedì 6 aprile, invece, le previsioni delineano una alternanza tra sole e nuvole in Abruzzo e Molise, mentre rovesci deboli ed isolati in Puglia, Calabria e Sicilia. Nel resto de paese bel tempo con sole.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni

Come sarà il tempo nei prossimi giorni antecedenti la Pasqua e Pasquetta? L'Italia è alle prese con una fase climatica instabile complice l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.2 del mese, prevista per il Venerdì Santo. Per la giornata di venerdì 7 aprile, infatti, il passaggio della perturbazione si farà sentire al Nord e in Toscana con annuvolamenti, mentre in Liguria e Toscana con rovesci e temporali. Nel resto del paese bel tempo con sole con le temperature in lieve aumento con valori intorno ai 16-17°.

Nel weekend di Pasqua gli effetti della perturbazione si faranno sentire nelle regioni del Centro-Sud. Sabato 8 aprile bel tempo e sole al Nord con rischio di annuvolamenti al Sud e Isole. Non sono da escludere piogge e rovesci nelle zone interne del Centro, Abruzzo, Lazio, Sardegna, Puglia e Campania. Le temperature minime in aumento da Nord a Sud anche se i valori si manterranno ancora al di sotto della media del periodo. Nella domenica di Pasqua la perturbazione toccherà anche l’estremo Sud e la Sicilia portando piogge e rovesci che, in Calabria e Isole, saranno anche molto intensi. Prevista anche la neve intorno ai 1.300 metri sui rilievi di Molise e Campania. Nel giorno di lunedì di Pasquetta la perturbazione lascerà il nostro paese per spostarsi verso la Grecia permettendo il ritorno a condizioni meteo stabili e soleggiate.