Meteo: finalmente arrivano altre perturbazioni e il vero autunno con pioggia e neve sulle Alpi

La terza settimana di Novembre inizia con un clima variabile da Nord a Sud. Dopo una domenica che ha visto piogge e rovesci su medio e basso Adriatico e Sardegna, la situazione tenderà a peggiorare con l'arrivo di nuove perturbazioni e neve che interesserà principalmente le Alpi. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo, in arrivo un flusso umido atlantico e la perturbazione n.5 di novembre

Le previsioni meteo per la giornata di lunedì 14 novembre sono all'insegna di una nuvolosità variabile lungo tutto lo stivale. Piogge e rovesci previsti solo in Valle d’Aosta, Piemonte, nord e ovest della Lombardia e gran parte delle regioni centrali. Non solo, fenomeni temporaleschi sono attesi anche in Campania e con il calare della notte anche all’estremo Nord-Ovest. Le temperature subiranno un brusco calo al Nord con valori compresi tra i 13-14° a conferma che l'autunno è definitivamente arrivato. Da martedì 15 novembre, invece, in seguito all'allontanamento verso nord del vortice depressionario è previsto l'arrivo di un flusso umido atlantico accompagnato da una serie di perturbazioni atlantiche.

La prima, la perturbazione n.5 di novembre, è attesa proprio nella giornata di martedì e interesserà dapprima il Nord-Ovest e Liguria dove sono attese le prime piogge. Successivamente la pioggia arriverà anche su Alpi occidentali, Lombardia, Emilia e ovest del Veneto. Le temperature ancora in calo con valori compresi tra i 10-13° con qualche lieve rialzo solo al Centro, in Campania e nelle Isole.

Le previsioni meteo: in arrivo una fase climatica instabile

Da mercoledì 16 novembre la parte attiva della perturbazione lascerà il Nordovest interessando con piogge localmente moderate il Nordest e una parte del Centro, Campania e Sardegna dove sono previsti possibili rovesci e temporali. Nella notte il maltempo proseguirà anche verso il basso tirreno e la Sicilia. Non solo pioggia e maltempo, ma anche forti venti che da meridionali diverranno progressivamente occidentali a iniziare dalla Sardegna dove favoriranno anche un calo delle temperature.

Per la giornata di giovedì 17 novembre, invece, le previsioni meteo delineano una fase più stabile con sole e bel tempo in buona parte del paese ad eccezione del Salento, bassa Calabria e Sicilia settentrionale dove sono previste delle piogge. Venerdì poi in arrivo un'altra perturbazione che sarà accompagnata da un brusco calo delle temperature e un raffreddamento che interesserà tutto il paese.