Meteo, arriva l'anticiclone ed esplode il caldo oltre i 30°. Ecco dove e quando

Secondo le ultime previsioni meteo non si arresta l'ondata di caldo, anzi, grazie all'arrivo dell'anticiclone le temperature sono destinate ad innalzarsi ancora. Ecco dove e quando il termometro supererà le medie mensili arrivando a toccare vette degne della fine di giugno e di luglio. L’afflusso di aria calda subtropicale associata ad una vasta area di alta pressione ci regalerà infatti un maggio rovente. Dopo un inizio piuttosto perturbato, con piogge e temporali da Nord a Sud, il mese sembra proseguire all'insegna del bel tempo e di un clima prettamente estivo pronto a dar via alla stagione e far popolare le spiagge durante il fine settimana.

Meteo: temperature in rialzo, nuova ondata di caldo

Caldo, caldo e ancora caldo. Le previsioni meteo ci narrano il dominio dall'anticiclone nord africano che molto probabilmente arriverà a consolidarsi in modo più deciso sull'Italia verso la fine della prossima settimana.

Domenica 15 maggio il Nord - Ovest si risveglierà con un po’ di nubi sparse. Mentre sul resto dell'Italia il cielo sarà soleggiato, sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio vi è la tendenza all’aumento dell’instabilità al Nord, con formazione di rovesci sparsi e locali temporali su aree alpine e dell'Appennino emiliano ma con il parziale coinvolgimento anche delle pianure tra Piemonte, Lombardia e settori occidentali di Veneto ed Emilia. Le temperature massime saranno in lieve aumento nel Nord-Est, stazionarie altrove con valori compresi tra i 24 e i 30 gradi.

Lunedì 16 maggio il tempo inizialmente soleggiato perdurerà per tutta la mattinata su tutta Italia. Nel pomeriggio si svilupperanno rovesci sparsi e temporali su: Alpi, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Appennino centro-meridionale. Le temperature continueranno ad essere superiori alle medie stagionali con massime per lo più tra 25 e 28 gradi e con punte di 29-30 gradi in diverse zone.

Il resto della settimana: caldo e temperature sempre sopra la media

Da giovedì prossimo e verso la fine della settimana il caldo, secondo le ultime tendenze meteo, sarà destinato molto probabilmente ad aumentare ulteriormente. L'anticiclone nord africano si concentrerà con più decisione verso il nostro Paese e si avvicinerà il nucleo più caldo dell'aria che accompagna l'anticiclone con temperature che raggiungeranno anche i 32°C.