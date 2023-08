Meteo, arriva la terza ondata di caldo: quando e dove?

Cosa dicono le previsioni meteo? E' davvero in arrivo la terza ondata di caldo? Si è cosi, quali sono le regioni interessate? Di sicuro c'è che l'ondata di caldo di cui già parlavamo da giorni entra ufficialmente nel vivo con temperature in aumento e picchi vicino ai 40 gradi. Oltretutto ci attende anche un weekend con caldo intenso e afa dove chi potrà permetterselo potrà andare a cercare refrigerio nei luoghi di villeggiatura tra mare e montagna. Ecco tutti gli ultimi dettagli e le ultime tendenze per le giornate post Ferragosto.

Meteo, previsioni: cosa succede nei prossimi giorni?

Cosa dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni? L’alta pressione consoliderà progressivamente la sua presenza sull’Italia, smorzando la residua instabilità e favorendo un’ulteriore intensificazione del caldo. Per questo motivo dobbiamo attendere giorni in prevalenza soleggiati, caldi e con un elevato tasso di umidità e afa.

Gli ultimi temporali saranno concentrati sui rilievi del Nord nella giornata di giovedì 17 agosto. Poi? Solo caldo e temperature in aumento.

Nel fine settimana si raggiungerà l'apice soprattutto al Centro-Nord dove sono attesi diversi picchi di 37-38 gradi. Il caldo si farà sentire però anche in montagna, con lo zero termico che andrà a collocarsi attorno ai 4-300-4500 metri. A rendere questa ondata di caldo ancor più fastidiosa sarà l'afa perché renderà le temperature percepite di qualche grado più alte rispetto a quelle effettivamente registrate.

Tutti i dettagli: ecco cosa ci attende davvero nei prossimi giorni



Giovedì 17 agosto, secondo le ultime previsioni meteo, avremo, al mattino, alternanza tra sole e nuvole al Nord-Ovest, con qualche rovescio e temporale su Alpi e Prealpi; in prevalenza sereno altrove. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità anche sul resto del Nord e zone interne del Centro-Sud con rovesci e temporali qua e là su:

Alpi

Piemonte

Lombardia

Appennino Settentrionale

rilievi di Molise

rilievi della Campania

Venerdì 18 agosto al mattino sarà bello quasi ovunque, fatta eccezione per un po’ di nuvole e qualche rovescio sulle Alpi Orientali. Nel pomeriggio nuvole e isolati temporali su Alpi e zone appenniniche. Per il resto sole e caldo su tutta Italia con temperature massime e afa quasi dappertutto in leggera crescita.



Nel fine settimana arriverà il nucleo centrale dell'alta pressione che coinvolgerà soprattutto la Francia, L’Europa centro-settentrionale e anche il Nord Italia. Con esso arriverà anche il culmine dell’ondata di caldo proprio durante il prossimo fine settimana con l’Anticiclone che sarà più efficace al Centro-Nord. Le temperature saranno in crescita con caldo intenso e picchi vicini ai 38-40 gradi.