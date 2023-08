Meteo, in arrivo la “heat storm”: ecco cosa succede nei prossimi giorni

L'ondata di calore che sta imperversando sul Paese non accenna a diminuire, e lo scenario che si prospetta nei prossimi giorni è quello che - in termini metereologici - gli esperti definiscono Heat Storm. Ma cosa significa esattamente e quanto durerà? Vediamolo insieme.

Cosa si intende con il termine "Heat Storm"?

Letteralmente, il termine inglese significa "tempesta di caldo" e indica un’ondata di caldo con massime oltre i 37,8°C per almeno 3 giorni su un’ampia superficie. In altre parole proprio quello che si sta verificando in questi giorni nel nostro Paese, con una tempesta di calore destinata a tenerci compagnia almeno fino a giovedì 24 agosto.

Già nella giornata di oggi - domenica 20 agosto - il caldo intenso e afoso si farà sentire su gran parte dello Stivale, facendo registrare temperature in aumento con valori diffusamente sopra i 35 gradi. Lo zero termico salirà ulteriormente, portandosi fino a 5.000 metri di quota nel settore alpino occidentale.

La situazione decisamente anomala per la seconda decade di agosto è destinata a perdurare anche nei prossimi giorni, raggiungendo il suo apice nei primi giorni della prossima settimana, quando il cuore dell'anticiclone nord africano si porterà tra la Francia e la regione alpina, facendo registrare temperature fino a 10/12 gradi oltre la norma.

Caldo intenso, quanto durerà?

Per vedere le colonnine di mercurio "rientrare" in valori più prossimi alle medie di periodo dovremmo attendere la seconda parte della prossima settimana. Stando alla prospettiva attuale infatti, a partire da venerdì 25 si profila un cambio della circolazione atmosferica nel cuore del continente, con l’arrivo di un’attiva perturbazione nord atlantica.

La perturbazione numero 4 di agosto - associata ad una saccatura in discesa dal Mare del Nord e dalle Isole britanniche - dovrebbe interrompere la canicola sull’Europa centro-meridionale e sull’Italia, insieme ad una fase piovosa e temporalesca piuttosto intensa. Si tratta però di previsioni a medio lungo periodo che dovranno essere confermate nei prossimi giorni.