Meteo, l'inverno inizia a farsi sentire: le previsioni per i prossimi giorni

Gelo e freddo in Italia. L'inverno piomba da Nord a Sud, complice il passaggio di tre perturbazioni, che porteranno piogge, neve, raffiche di vento e mari agitati. In calo anche le temperature. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, arriva l'inverno e la neve anche a bassa quota

L'inverno è arrivato in Italia. Dopo un Natale e inizio d'anno 2023 con temperature miti e sole, il passaggio di una serie di perturbazioni hanno siglato l'ingresso nella stagione invernale. In questi giorni, infatti, il paese sarà attraversato da ben tre perturbazioni che daranno il via ad una parentesi pienamente invernale e perturbata con freddo, gelo e temperature inferiori alla norma. Dopo il passaggio della perturbazione n.5 è previsto l'arrivo della n.6 del mese che durerà pochissimo; martedì 17 gennaio, infatti è atteso il passaggio della perturbazione n.7 che sarà molto più intensa e fredda causando precipitazioni localmente molto abbondanti, neve a bassa quota, venti di burrasca e mari fino a molto agitati. Non solo, previste anche nevicate anche a bassa quota e in pianura.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 17 gennaio: giornata nuvolosa all'insegna di piogge e rovesci al Nord dove è prevista anche la neve fin verso i 200-300 metri. Piogge e rovesci anche al Centro-Sud e Sardegna con la dama bianca prevista anche in Appennino oltre gli 800-100 metri. In brusco calo anche le temperature accompagnate da forti venti e mari agitati.

Meteo, la tendenza e le previsioni dei giorni successivi

Nella giornata di mercoledì 18 gennaio schiarite in Piemonte e Lombardia dove sono previste nebbie nelle prime ore del mattino. Piogge e rovesci in Liguria, mentre clima instabile sui settori tirrenici e interni. Non mancherà la neve prevista oltre gli 800 metri di quota. Ancora in calo le temperature dal Nord al Sud. La seconda parte della settimana poi sarà all'insegna del grande freddo con la presenza di aria gelida che si diffonderà gradualmente verso il Sud dando il via ad una circolazione di bassa pressione intorno all'Italia.

Giovedì 19 gennaio nuvole in buona parte del paese, anche se rovesci e fenomeni temporaleschi sono previsti in Emilia, Toscana, Lazio, Nord-Est e ovest della Sardegna. Qualche rovescio isolato è possibile anche tra Toscana e Umbria, sul versante tirrenico tra Calabria e Sicilia, e in serata nel Salento. Le basse temperature favoriranno la caduta della dama bianca fino in pianura in Emilia, al Centro e in Sardegna fino a 400-600 metri. Le temperature in calo anche verso valori sotto lo zero.