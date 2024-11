Meteo, in arrivo l’inverno con piogge, neve e venti di burrasca: le previsioni

Primo vero assaggio d'inverno in Italia con piogge, venti di tempesta e freddo. Non solo, torna anche la neve fino a bassa quota con un brusco calo delle temperature. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, in arrivo la prima irruzione artica con freddo e neve in Italia

Dopo settimane dominate dall'alta pressione, l'Italia si prepara ad essere travolta dalla prima irruzione artica della stagione. L'inverno sta arrivando con venti di burrasca, freddo e un conseguente brusco calo delle temperature. Non solo, torna anche la neve abbondante in montagna con i primi fiocchi anche a bassa quota in città. Il passaggio della perturbazione n.5 del mese si fa sentire con piogge temporali nelle regioni del Centro-Sud e Isole. Tra giovedì e venerdì, invece, è previsto il passaggio di una nuova perturbazione, la n.6 di novembre, di gran lunga più intensa ed incisiva della precedente. In arrivo piogge e temporali lungo tutto lo stivale con forti venti e nevicate fino a bassa quota. Previsto anche un brusco calo delle temperature, in particolare al Nord dove si sfiorano -2°. Tutto cambia nel weekend con un rapido e deciso miglioramento del tempo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 20 novembre: nuvole lungo tutto lo stivale e nevicate sulle zone alpine oltre 800-1000 metri. Non si escludono fenomeni temporaleschi in Romagna, ma anche nelle regioni meridionali, Isole comprese. In aumento le temperature al Nord. Nella giornata di giovedì 21 novembre bel tempo al Sud, ad eccezione della Calabria dove sono previste piogge. Nuvole nel resto del paese con il rischio di piogge nelle prime ore del pomeriggio a Nord-Ovest, Trentino Alto Adige e Toscana. Torna anche la neve non solo sulle zone alpine di montagna, ma anche bassa quota in Piemonte e Lombardia. In sensibile calo le temperature da Nord a Sud.

Che tempo farà nei prossimi giorni? La tendenza meteo

Con l'arrivo della prima irruzione artica della stagione, l'Italia si prepara ad assaggiare un clima tipicamente invernale con piogge, freddo, venti e neve. Anche la giornata di venerdì 22 novembre è nel segno del freddo anche se al Nord è previsto un miglioramento. Ancora piogge e rovesci al Centro-Sud e non si escludono fenomeni anche intensi e violenti.

Tutto cambia nel fine settimana con il ritorno di condizioni climaticamente stabili con bel tempo e sole, anche se al Nord le temperature resteranno basse con la minima che sfiora i -2°. Da segnalare forti raffiche di vento che potrebbero superare i 100 Km/h sui mari e sulle regioni centro-meridionali con l'arrivo di una nuova massa d'aria fredda proveniente dall'Artico che farà crollare sensibilmente le temperature con valori tipicamente invernali. Non si escludono, tra sabato 24 e domenica 25, anche gelate al Centro Nord con i valori che nelle prime ore del mattino andranno sotto lo zero.